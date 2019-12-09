Twin Peaks VR, созданная по мотивам культового сериала Twin Peaks, выйдет до конца декабря

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Телеканал Showtime и игровая студия Collider Games опубликовали релизный трейлер новой игры, созданной по мотивам культового мистического сериала Twin Peaks, в разработке которой непосредственное участие принимал сам режиссер шоу Дэвид Линч. Проект получил название Twin Peaks VR и, как можно догадаться, предназначен для шлемов виртуальной реальности.

Согласно обещаниям разработчиков, события Twin Peaks VR затронут все три сезона шоу. Во время прохождения игроки столкнутся со множеством пасхалок и отсылок к знаковым событиям Twin Peaks, а также посетят различные локации из сериала, в том числе лесопилку, полицейский участок, рощу Гластонбери, Черный Вигвам и красную комнату. Непосредственно игровой процесс будет заключаться в решении различных головоломок, также заявлены хоррор-элементы.