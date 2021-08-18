Ученые из Швейцарии вычислили 62,8 триллиона знаков числа π после запятой — этой новый мировой рекорд





Ученые из Высшей школы прикладных наук в швейцарском Граубюндене вычислили значение числа π до 62,8 триллиона знаков — если точнее, 62 831 853 071 796 цифр после запятой. Это новый мировой рекорд, так как предыдущее значение, рассчитанное математиком Тимоти Мулликаном в 2020 году, было на 12,8 триллиона знаков короче.

До Тимоти Мулликана рекорд принадлежал сотруднице Google, которая вычислила значение числа π до 31,4 триллиона знаков после запятой с помощью виртуального кластера Google Compute Engine.

Для расчетов группа использовала популярное ПО y-cruncher, которая была специально разработана для этой задачи и использовалась для многих расчетов рекордной длины, а также высокопроизводительный компьютер с двумя 32-ядерными процессорами AMD EPYC 7542 под управлением ОС Ubuntu 20.04.

Процесс занял 108,378 дня — в 3,5 раза быстрее, чем при предыдущем рекорде 2020 года. Всего для расчетов потребовалось 608 терабайт дискового пространства — 38 HDD емкостью 16 ТБ каждый со скоростью вращения 7200 оборотов в минуту. Из них 34 использовались для пространства подкачки, а оставшиеся четыре — для хранения рекордного числа π. Для самих расчетов, как обычно, использовался алгоритм Чудновского.

В блоге приведены последние 10 цифр получившегося числа — «7817924264».

Если говорить о практической ценности этого достижения, ее нет. Ученые и энтузиасты соревнуются в том, кому удастся вычислить больше знаков уже два тысячелетия, но в этом занятии давно нет никакого практического смысла. Чтобы вычислить длину окружности видимой Вселенной с точностью до размера протона, достаточно знания всего лишь 39 знаков числа пи: 3.1415926535 8979323846 2643383279 50288419 — и они были известны еще в середине XVII века. Ни для каких прикладных или физических вычислений (учитывая технический уровень современных приборов) не требуется знать больше пары сотен знаков числа пи — при этом первые 500 из них человечество получило уже в 1895 году. Таким образом, можно считать, что примерно с этого момента вычисление пи превратилось в спорт, гонку рекордов, лишенную какого-либо практического смысла.