Ученые из Техасского университета в Остине представили гибкую «электронную татуировку», призванную заменить традиционные приборы для ЭКГ

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Приборы для ЭКГ почти не изменились за последние десятилетия. Чтобы сделать мониторинг здоровья сердца более эффективным, их давно пора заменить новыми устройствами, уверены исследователи из Техасского университета в Остине. В качестве альтернативы традиционному подходу они разработали крепящуюся на груди пациента «электронную татуировку».

Носимое устройство, о котором рассказывает Eurek Alert, создано на основе графена и пьезоэлектрического полимера поливинилиденфторида, который генерирует электричество в ответ на механическое воздействие.

Для анализа состояния сердца «электротату» одновременно использует два подхода. Первый — традиционная электрокардиография, которая регистрирует уровни электрической активности при каждом ударе сердца. Второй метод — сейсмокардиография (СКГ), то есть улавливание вибраций грудной клетке при сердцебиении.

Сама по себе ЭКГ недостаточно точна для анализа здоровья сердца, однако в сочетании с СКГ дает намного более полную информацию. Кроме того, СКГ позволяет определить точность снятой кардиограммы, поясняют ученые.

Отметим, что носимые электронные устройства для ЭКГ не новы — эта технология есть даже в Apple Watch. Однако техасским инженерам впервые удалось совместить датчики ЭКГ и СКГ в одном ультратонком и эластичном устройстве, которое можно прикрепить на кожу и подолгу носить, не испытывая дискомфорта. Для управления «электротату» и хранения собранных данных достаточно смартфона.

Согласно задумке, в будущем пациенты будут носить «электронные тату» в течение нескольких дней, что позволит медикам собирать намного больше данных о здоровье сердца, чем традиционное краткое обследование.

На данный момент ученые занимаются усовершенствованием технологии, в частности, улучшением ее энергоэффективности. При этом они уже разработали приложение для смартфона, которое позволяет удаленно снимать с «электротату» ЭКГ, а также показывает на экране гаджета сердцебиение в реальном времени.

Источник: hightech.plus