Ученые из Техасского университета в Остине представили гибкую «электронную татуировку», призванную заменить традиционные приборы для ЭКГ
Приборы для ЭКГ почти не изменились за последние десятилетия. Чтобы сделать мониторинг здоровья сердца более эффективным, их давно пора заменить новыми устройствами, уверены исследователи из Техасского университета в Остине. В качестве альтернативы традиционному подходу они разработали крепящуюся на груди пациента «электронную татуировку».
Носимое устройство, о котором рассказывает Eurek Alert, создано на основе графена и пьезоэлектрического полимера поливинилиденфторида, который генерирует электричество в ответ на механическое воздействие.
Для анализа состояния сердца «электротату» одновременно использует два подхода. Первый — традиционная электрокардиография, которая регистрирует уровни электрической активности при каждом ударе сердца. Второй метод — сейсмокардиография (СКГ), то есть улавливание вибраций грудной клетке при сердцебиении.
Сама по себе ЭКГ недостаточно точна для анализа здоровья сердца, однако в сочетании с СКГ дает намного более полную информацию. Кроме того, СКГ позволяет определить точность снятой кардиограммы, поясняют ученые.
Отметим, что носимые электронные устройства для ЭКГ не новы — эта технология есть даже в Apple Watch. Однако техасским инженерам впервые удалось совместить датчики ЭКГ и СКГ в одном ультратонком и эластичном устройстве, которое можно прикрепить на кожу и подолгу носить, не испытывая дискомфорта. Для управления «электротату» и хранения собранных данных достаточно смартфона.
Согласно задумке, в будущем пациенты будут носить «электронные тату» в течение нескольких дней, что позволит медикам собирать намного больше данных о здоровье сердца, чем традиционное краткое обследование.
На данный момент ученые занимаются усовершенствованием технологии, в частности, улучшением ее энергоэффективности. При этом они уже разработали приложение для смартфона, которое позволяет удаленно снимать с «электротату» ЭКГ, а также показывает на экране гаджета сердцебиение в реальном времени.
Источник: hightech.plus
- В первом сезоне Good Omen оригинальную книгу экранизировали целиком, однако в интервью Гейман не отрицает, что шоу могут продолжить. Пока что Amazon не объявлял о продлении сериала.