Ученые CERN не обнаружили разницы между материей и антиматерией и потому по-прежнему не знают, почему Вселенная существует

Насколько известно науке, Большой взрыв стал причиной появления равного количества материи и антиматерии (в ней противоположная нормальной материи полярность зарядов ядра и оболочки атомов), но когда их частицы встречаются, они в мгновение ока взаимно уничтожаются с выбросом чистой энергии. Однако, раз Вселенная существует, что-то все-таки должно было предотвратить этот исход. Одной из гипотез ученых были магнитные свойства антипротонов, возможно, ответственных за дисбаланс между двумя типами материи. Но после максимально тщательных измерений физики не заметили никакого различия.

«Все наши наблюдения обнаруживают полную симметрию между материей и антиматерией. Но это значит, что Вселенной в действительности не должно существовать, — говорит один из исследователей, Кристиан Сморра. — Где-то должна быть асимметрия, но мы не понимаем, где таится различие. Что является источником, нарушающим симметрию?».

Для измерения магнитных свойств антипротонов физики CERN воспользовались ловушкой Пеннинга, которая охлаждает частицы до крайне низких температур и удерживает их с помощью магнитных и электрических полей, пока проводятся измерения. К слову, заодно им удалось побить рекорд хранения антиматерии, предотвращая аннигиляцию, — 405 дней подряд.

В конечном счете ученые измерили магнетизм антипротона с точностью до 9 цифр, в 350 раз превзойдя точность предыдущих исследований. G-фактор антипротона составил −2,7928473441 ядерных магнетонов, что в пределах ошибок измерения соответствует значению магнитного момента протона.

Это означает, что придется провести еще более точные измерения, чтобы понять, по какой же причине существует Вселенная. Как отмечается, продолжение изучения антиматерии может привести к открытию эффектов даже вне рамок современных физических представлений, а также помочь понять, почему во Вселенной обычной материи намного больше.

Короче говоря, поиски ответов продолжаются. Ученые надеются, что к 2021 году оборудование CERN в рамках программы по модернизации станет еще лучше — и тогда точность исследований увеличится в 10 раз.

Источники: hightech.fm, Science Alert