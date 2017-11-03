Ученые: возможно, что Хиллари Клинтон не стала президентом из-за роботизации

Исследователи объясняют, что экономисты и журналисты, особенно последние несколько лет, рисовали страшную картину для рабочих. По некоторым прогнозам, больше половины людей должны лишиться работы уже в ближайшем будущем. На этом фоне ученые предположили, что люди, проигрывающие технологиям, станут более предрасположены к более радикальному кандидату, такому, как Трамп. Таким образом, если в благоприятное и спокойное время многие из них охотно голосовали бы за Клинтон, то, когда в перспективе виднеется потеря работы, выбор должен был сместиться в пользу противоположного кандидата, пообещавшего “возвращение рабочих мест”.

Интуитивное предположение ученых подтвердилось в ходе исследования. Они изучили опросы населения, уровни занятости в разных штатах, степени роботизации и связали их с числом голосов за Клинтон и за Трампа. Как выяснилось, если бы число промышленных роботов в трех вышеназванных ключевых штатах было всего на 2% меньше текущего, то ситуация могла бы повернуться не в пользу нынешнего президента США. Дело в том, что рабочие составляют большой процент от голосующих в этих штатах, и вопрос роботизации для них был максимально актуален. Люди не хотели усугубления ситуации и продолжения намеченного курса, поэтому выбрали более радикального кандидата.

“Голосуя за Трампа, эти люди голосовали против статуса-кво”, – пишут исследователи.

По мнению журналистов Business Insider, все это свидетельствует о том, что сегодня мы имеем дело с современной версией британской индустриальной революции, когда рабочим также приходилось выбирать между теми политиками, которые ратуют за ручной труд, и теми, которые отдают предпочтение машинам.

Источники: hightech.fm, Business Insider