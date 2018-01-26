«Український Перл-Харбор»: перший трейлер історичної драми «Крути 1918», яка вийде в прокат 6 грудня 2018 року

З нагоди 100-ї річниці бою під Крутами на прес-конференції у Києві презентували довгоочікувану повнометражну драму «Крути 1918», яка присвячена одній із найважливіших подій в українській історії. Пропонуємо вашій увазі трейлер майбутнього фільму, прем’єру якого призначено на День Збройних сил України – 6 грудня 2018 року.

Повнометражна драма «Крути 1918» розповість історію бою, який відбувся на залізничній станції Крути взимку 1918-го року. Сюжет базується на історії двох братів, Андрія і Олекси Савицьких, які на тлі доленосних подій у країні закохуються у дівчину Софію.

Режисер стрічки – Олексій Шапарєв, автор сценарію – Костянтин Коновалов, продюсер – Андрій Корнієнко.

«Більшовики підступають до Києва, місто наповнили «червоні» агенти. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами і студентами. Чотири сотні юнаків, серед яких і брати Савицькі, стають проти 4-тисячного добре озброєного війська», – захоплююче розповідають про сюжет творці.

Бюджет стрічки становить 52 млн. грн, із них 26 млн. грн. надало Державне агентство України з питань кіно.

Фільм знято компанією Good Morning Film. Саме «знято», оскільки наразі зйомки завершено і стрічку вже почали монтувати.

Робота над картиною почалася ще в 2014 році і спочатку вона проходила під робочою назвою «Крути 1918. Захист».

За словами Костянтина Коновала, сценарій розпочали писати ще до трагічних подій на Майдані та війни на Сході і в результаті були вражені наскільки повторюється ця історія сторічної давнини.

Основні зйомки фільму тривали протягом жовтня-грудня 2017 року в Києві, а також у Межигір’ї. Станцію Крути, що розташована в Чернігівській області, знімали у селі Сигнаївка Черкаської області. Зйомки були досить масштабними, у цілому в них було задіяно близько 1000 акторів і 2000 одиниць зброї.

Проект являється одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно у сесії ігрових тематичних фільмів (до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки, до 100-ї річниці Бою студентів під Крутами).

В міністерстві інформаційної політики України стрічку «Крути 1918» порівняли з відомою американською військовою мелодрамою 2001 року «Перл-Харбор».

«Ця історія столітньої давності – це той програш, який ми уважно вивчаємо, аналізуємо, щоб рухатися далі. Це той «Перл-Харбор», після якого Україна піднялася і буде рухатися далі», – розповів держсекретар міністерства Артем Біденко.

Прокатом «Крути 1918» буде займатися компанія В&H. За словами виконавчого продюсера Артема Колюбаєва, «Крути 1918» мають усі шанси стати масштабним міжнародним проектом, наразі ведуться переговори з світовими продакшн-компаніями.