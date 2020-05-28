«Укрзалізниця» записала ASMR-видео со звуками поезда «для релакса, сна, работы и учебы»

«Укрзалізниця» так соскучилась по пассажирам, что решила напомнить им, как сладко спится под перестук колес ЖД-поезда. Ну, а так как мы живем в современном мире, то ощутить (по крайней мере ушами) всю прелесть этого процесса можно не покупая билета и даже не выходя из дома — достаточно наушников, доступа к интернету и ссылки на видео «ASMR потяг від Укрзалізниці. Звуки потяга для релаксу, сну, роботи та навчання».

Представители «Укрзалізниці» следующим образом описали свой проект:

«Це наш магічно-гіпнотичний чух-чух — мова залізниці, яка з дитинства є передвісником пригод і особливою колисковою.

Тому для всіх, хто сумує за подорожами, кому вдома погано спиться та важко сконцентруватись на роботі, ми запускаємо особливий ASMR потяг.

Тепер ви можете у будь-який момент застрибнути на віртуальний рейс, насолодитись звуками залізниці, помріяти, дивлячись у вікно чи розслабитись перед сном»