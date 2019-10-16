Uniti представила финальный дизайн дешевого городского электромобиля Uniti One. Базовая комплектация получила батарею, емкости которой хватит всего на 150 км пути





В 2016 шведский стартап Uniti запустил краудфандинговую кампанию, пообещав за миллион долларов создать прототип электрического автомобиля для городских жителей Европы, небезразличных к проблемам окружающей среды. В середине прошлого года первый двухдверный Uniti One со скромными габаритами и столь же скромной ценой был представлен публике.

На днях Uniti объявила о начале сбора предзаказов на электромобиль, после чего выяснилось, что в процессе доработки серийной версии инженерам внесли некоторые коррективы в представленную ранее модель. Прежде всего, слегка изменился дизайн автомобиля — вместо двухместного он стал трехместным, пишет New Atlas. Кресло водителя, как и прежде, занимает весь первый ряд, а вот во втором ряду теперь поместятся уже два взрослых. При необходимости задние сиденья можно сложить и использовать освободившиеся 760 литров объема для перевозки груза. С двумя-тремя людьми на борту объем багажника составляет 155 л.

Максимальная скорость Uniti One чуть снизилась — 120 км/ч, а не 130 км/ч, как было обещано ранее. Более существенные изменения произошли с аккумулятором: вместо батареи на 22 кВт⋅ч в стандартной модели установлена батарея на 12 кВт⋅ч, ее хватит на 150 км.

Впрочем, прежний вариант, теперь именуемый «продвинутой версией», тоже можно заказать, и тогда пробег увеличится до анонсированных первоначально 300 км.

От стандартного зарядника на 3,2 кВт Uniti One можно зарядить на 100 км хода за 2,5 часа, от опционального «продвинутого», имеющего мощность 22 кВт, — за 22 минуты.

Цена электромобиля Uniti One в базовой комплектации — €17 800, и €26 000 — в максимальной, включающей, помимо быстрой зарядки и более емкой батареи, подогрев сидений, LED-фары вместо галогенных, аудиосистему из 6 динамиков вместо штатных 4, «умную» систему помощи водителю от Mobileye, которая предупредит об уходе с полосы и риске фронтального столкновения, и бортовую систему кондиционирования (важно уточнить, что в указанные цены не включены налоги и госсубсидии). Первые поставки в Британию и Швецию запланированы на 2020 год. «Собрать» свой Unity можно с помощью конфигуратора на сайте компании.

Источник: hightech.plus