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Установка Ocean Cleanup для очистки океана от пластика оказалась недостаточно эффективной
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Установка Ocean Cleanup для очистки океана от пластика оказалась недостаточно эффективной

Установка Ocean Cleanup для очистки океана от пластика оказалась недостаточно эффективной

Огромная труба с совками, которая уже месяц охотится за пластиком в Тихом океане, требует модернизации, признали авторы проекта.

«К настоящему времени мы обнаружили, что часть пластика не задерживается барьером после попадания в систему, и мы ищем причину и решение для этой проблемы», — сообщается на сайте Ocean Cleanup.

Возможных причин неудачи — две. Это могут быть как вибрации, которые возникают на концах 600-метровой трубы и порождают волны, отталкивающие мусор, так и недостаточная скорость передвижения конструкции («мусорщик» попросту не поспевает за уплывающим от него пластиком).

Вместе с тем, экологи уже нашли способ, как можно повысить эффективность установки. Инженеры предлагают изменить форму дуги, отдалив друг от друга концы трубы. Команда System 001, обслуживающая конструкцию, приступит к ее модификации уже на этой неделе.

Напоследок отметим, что ранее экологи опасались, что барьер может навредить морской фауне. В Ocean Cleanup, однако, подчеркнули, что в первый месяц работы не было ни одного инцидента с обитателями океана.

Источники: Ocean Cleanup, hightech.plus
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