Утечка Far Cry 6: игра выйдет 18 февраля 2021 года, главного злодея сыграет Джанкарло Эспозито, апгрейд до PS5-версии будет бесплатным [тизер]

На локальной странице PlayStation Store Hong Kong случайно опубликовали полную информацию о будущей игре Far Cry 6, включая обложку, описание и дату релиза. Самое главное — игра выйдет 18 февраля 2021 года, после релиза консоли следующего поколения PS5, однако в описании указано, что это PS4-игра, владельцы которой смогут при желании бесплатно получить апгрейд до PS5-версии.

Действие игры развернется на тропическом острове Яра (Yara), где правит диктатор Антон Кастильо (Anton Castillo) — судя по изображению обложки его «сыграет» популярный актер Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Мандалорец»). Противостоять диктатору и его сыну будет партизан Дэни Рохас (Dani Rojas), который сможет использовать самодельное оружие и транспортные средства на самой большой для мира Far Cry карте, где доступны локации в джунглях, на пляжах и в столице государства Эсперанзе (Esperanza).

В игре будет доступен оффлайновый сингл-режим, а также онлайн-мультиплеер на два игрока (необходима подписка PlayStation Plus). Больше подробностей об игре мы узнаем во время мероприятия Ubisoft Forward, назначенного на 12 июля 2020 года.

P.S. В преддверии анонса в официальном twitter игры появился короткий видеотизер:

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp

— Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020