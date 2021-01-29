Уязвимость в электронном «поясе верности» стоила пострадавшему $1000 и более месяца воздержания





В прошлом году мы рассказывали, что в электронных «поясах верности» для мужчин Qiui обнаружилась уязвимость, которая позволяла злоумышленникам удалённо брать устройство под контроль и блокировать его. Тогда речь шла о теоретической возможности использовать уязвимость, но не было сведений о том, что кто-то ею реально воспользовался. Теперь же журналисты смогли найти как минимум одного мужчину, пострадавшего от этой уязвимости, и он поделился своей историей.

Сэм Саммерс был дома, его мужское достоинство покоилось в поясе верности, и ничего не предвещало беды. В один не самый прекрасный момент он получил сообщение в приложении, подключенном к поясу верности. В сообщении говорилось, что кто-то взял устройство под контроль и теперь требует выкуп в Bitcoin на сумму, эквивалентную $1000, чтобы у пользователя снова появилась возможность разблокировать пояс верности.

Сначала Сэм подумал, что это шутка его партнёрши. Но в телефонном разговоре она сказала, что это не её рук дело. Также она не смогла разблокировать устройство даже после того, как он сказал ей заранее обусловленное стоп-слово.

Тогда Сэм понял, что его пояс верности действительно взломали, и запаниковал. Начав (наконец) более внимательно рассматривать устройство, Саммерс не нашёл возможности открыть его вручную, не было никакого ключа или другого способа открыть запирающий механизм.

Напуганный и немного отчаявшийся, Саммерс вспомнил, что в его старом Bitcoin-кошельке есть небольшая сумма криптовалюты. Он перевёл выкуп на кошелёк хакера в надежде, что это позволит, наконец, разблокировать пояс верности и высвободить половые органы из ловушки. Но когда хакер получил деньги, он потребовал ещё…

Посовещавшись с партнёршей, пара пришла к выводу, что высвободить пленника из клетки можно только сломав её. Так как у них в доме не нашлось ничего кроме молотка, они отправились за покупкой пары болторезов. Сначала партнёрша Саммерса попыталась сломать пояс верности, но у неё не получилось. Тогда Сэм взял свою судьбу в собственные руки. Способ крепления пояса верности подвергал риску пенис Сэма, так как тот находился «в опасном месте», потому Саммерсу «было очень страшно». Собравшись с духом и силами, Сэм всё же смог сломать клетку, но при этом он пострадал и порезался болторезом. Рана оказалась неглубокой, но очень болезненной.

«У меня нет шрама или чего-то ещё, но у меня шла кровь, и это чертовски больно», — сказал Саммерс.

Из-за этого пореза Саммерсу и его партнёрше пришлось более чем на месяц отказаться от интимной близости. Этот инцидент также заставил Сэма пересмотреть решение об использовании устройств, подключенных к интернету, особенно тех, которые используются в самых интимных местах. А если уж кто-то в теме, и ему нравится использовать пояс верности, то нужно работать со старыми проверенными механическими устройствами, считает пострадавший.

«Используйте замок, физический замок в корпусе. Этим цифровым штукам вы не можете доверять», — говорит Сэм Саммерс, наученный горьким опытом.

После освобождения своего чувствительного пленника из заточения, Саммерс выбросил электронный пояс верности и удалил приложение. Хотя Сэм вышел из ситуации без шрамов на теле, это происшествие определённо травмировало его. Несмотря на то, что этот случай не связан напрямую с физическим насилием или домогательством, некоторое сходство с такими действиями всё же имеется, считает Сэм.

«Посторонний человек приходит в мир, который должен быть только для тебя, тебя и твоего партнёра или тебя и кого-то ещё», — говорит Саммерс. «И они там оказываются без твоего согласия. Они делают что-то с тобой, а ты не можешь ничего с этим поделать».

Источник: vice