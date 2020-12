В автомобилях Tesla теперь можно играть в The Battle of Polytopia и воспроизводить через внешние динамики самые разные звуки (в том числе 🐐, 🐍 🎷 и 💨)

Аккурат к Рождеству Tesla преподнесла владельцам своих автомобилей разрекламированное Илоном Маском крупное праздничное обновление ПО (версии 2020.48.25), которое добавляет несколько новых праздничных функций улучшений.

Пожалуй, самая главная «‎фишка» свежего апдейта — новая функция с говорящим названием Boombox (в честь одноименные переносных магнитол, пользующихся огромной популярностью в 80-90-е года). С недавних пор в США и Европе действуют нормы, согласно которым электромобили обязаны издавать различимый пешеходами звук при движении с небольшой скоростью. Ранее Tesla, как и другие производители, оснастили свои электрические авто внешними динамиками. Ранее в этом году Илон Маск тизерил возможность использования динамиков для общения с пешеходами и другими участниками дорожного движения наряду с поддержкой новых «рингтонов» — тот самый «змеиный джаз» и «музыку полинезийского лифта».

Change your horn sound to 🐐, 🐍🎷, 💨 or holiday jingles with latest Tesla software update!

— Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2020