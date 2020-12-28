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В автомобилях Tesla теперь можно играть в The Battle of Polytopia и воспроизводить через внешние динамики самые разные звуки (в том числе 🐐, 🐍 🎷 и 💨)

В автомобилях Tesla теперь можно играть в The Battle of Polytopia и воспроизводить через внешние динамики самые разные звуки (в том числе 🐐, 🐍 🎷 и 💨)

В автомобилях Tesla теперь можно играть в The Battle of Polytopia и воспроизводить через внешние динамики самые разные звуки (в том числе 🐐, 🐍 🎷 и 💨)


Аккурат к Рождеству Tesla преподнесла владельцам своих автомобилей разрекламированное Илоном Маском крупное праздничное обновление ПО (версии 2020.48.25), которое добавляет несколько новых праздничных функций улучшений.

Пожалуй, самая главная «‎фишка» свежего апдейта — новая функция с говорящим названием Boombox (в честь одноименные переносных магнитол, пользующихся огромной популярностью в 80-90-е года). С недавних пор в США и Европе действуют нормы, согласно которым электромобили обязаны издавать различимый пешеходами звук при движении с небольшой скоростью. Ранее Tesla, как и другие производители, оснастили свои электрические авто внешними динамиками. Ранее в этом году Илон Маск тизерил возможность использования динамиков для общения с пешеходами и другими участниками дорожного движения наряду с поддержкой новых «рингтонов» — тот самый «змеиный джаз» и «музыку полинезийского лифта».

Новая функция Boombox превращает автомобиль Tesla в бумбокс на колесах, позволяя проигрывать через внешние динамики автомобиля самые разнообразные звуки — от блеяния козы до звуков испускания газов. Разработчики также предусмотрели возможность установки собственных рингтонов. Иными словами, владельцы соответствующих моделей, оснащенных внешними динамики, могут устанавливать любые звуки.

Еще апдейт расширяет список доступных видеоигр на платформе Tesla Arcade еще тремя тайтлами — The Battle of Polytopia (пошаговая стратегия с одно- и многопользовательским режимами), Cat Quest (экшн-RPG) и Kabal (пасьянс). На очереди — Ведьмак.

Также обновление добавляет несколько не таких веселых, но весьма полезных улучшений — новые опции визуализации, которые помогут лучше отслеживать ситуацию на дороге (Быстрый доступ к резервной камере и дворникам перенесен на нижнюю панель, индикаторы переехали к  краю сенсорного экрана, скоростные настройки автопилота, его доступность автопилота и установленные ограничения скорости теперь отображаются рядом со скоростью движения), расширены возможности управления питанием Scheduled Departure (можно предварительно подготовить машину к поездке даже если она отключена от электросети) и улучшения по части Supercharger (отображение всех свободных подключений по станциям и быстрый поиск ближайших удобств).

С начала года Tesla в общей сложности отгрузила на рынок около 318 350 автомобилей и планирует в заключительном квартале 2020 года поставить клиентам оставшиеся для выполнения годового плана в 500 тыс. единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто). На днях в сеть попала копия внутреннего письма, в котором Илон Маск говорит, что выполнить план реально, если выложиться на полную.

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