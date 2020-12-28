В автомобилях Tesla теперь можно играть в The Battle of Polytopia и воспроизводить через внешние динамики самые разные звуки (в том числе 🐐, 🐍 🎷 и 💨)





Аккурат к Рождеству Tesla преподнесла владельцам своих автомобилей разрекламированное Илоном Маском крупное праздничное обновление ПО (версии 2020.48.25), которое добавляет несколько новых праздничных функций улучшений.

Пожалуй, самая главная «‎фишка» свежего апдейта — новая функция с говорящим названием Boombox (в честь одноименные переносных магнитол, пользующихся огромной популярностью в 80-90-е года). С недавних пор в США и Европе действуют нормы, согласно которым электромобили обязаны издавать различимый пешеходами звук при движении с небольшой скоростью. Ранее Tesla, как и другие производители, оснастили свои электрические авто внешними динамиками. Ранее в этом году Илон Маск тизерил возможность использования динамиков для общения с пешеходами и другими участниками дорожного движения наряду с поддержкой новых «рингтонов» — тот самый «змеиный джаз» и «музыку полинезийского лифта».

Change your horn sound to 🐐, 🐍🎷, 💨 or holiday jingles with latest Tesla software update! — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2020

Новая функция Boombox превращает автомобиль Tesla в бумбокс на колесах, позволяя проигрывать через внешние динамики автомобиля самые разнообразные звуки — от блеяния козы до звуков испускания газов. Разработчики также предусмотрели возможность установки собственных рингтонов. Иными словами, владельцы соответствующих моделей, оснащенных внешними динамики, могут устанавливать любые звуки.

You can upload custom music/sounds — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2020

Еще апдейт расширяет список доступных видеоигр на платформе Tesla Arcade еще тремя тайтлами — The Battle of Polytopia (пошаговая стратегия с одно- и многопользовательским режимами), Cat Quest (экшн-RPG) и Kabal (пасьянс). На очереди — Ведьмак.

Также обновление добавляет несколько не таких веселых, но весьма полезных улучшений — новые опции визуализации, которые помогут лучше отслеживать ситуацию на дороге (Быстрый доступ к резервной камере и дворникам перенесен на нижнюю панель, индикаторы переехали к краю сенсорного экрана, скоростные настройки автопилота, его доступность автопилота и установленные ограничения скорости теперь отображаются рядом со скоростью движения), расширены возможности управления питанием Scheduled Departure (можно предварительно подготовить машину к поездке даже если она отключена от электросети) и улучшения по части Supercharger (отображение всех свободных подключений по станциям и быстрый поиск ближайших удобств).

С начала года Tesla в общей сложности отгрузила на рынок около 318 350 автомобилей и планирует в заключительном квартале 2020 года поставить клиентам оставшиеся для выполнения годового плана в 500 тыс. единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто). На днях в сеть попала копия внутреннего письма, в котором Илон Маск говорит, что выполнить план реально, если выложиться на полную.