В честь 20-летнего юбилея в украинских кинотеатрах покажут «Матрицу» в формате 4DX

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В честь 20-летия выхода культового киберпанк-фильма «Матрица» от братьев Вачовски в Украине покажут этот фильм в формате 4DX на языке оригинала и без субтитров.

Посмотреть «Матрицу» с Киану Ривзу в главной роли можно будет в кинотеатрах «Синема Сити» и «Планета кино» в Киеве, Одессе, Харькове и Львове с 25 июля по 7 августа 2019 года.

Фильм рассказывает о будущем, в которой разумные машины используют людей в качестве источника энергии. Чтобы люди не выходили из под контроля, машины симулируют для них иную реальность, однако даже в таких условиях находятся повстанцы, мечтающие помочь человечеству выбраться из постыдного рабства. Киану Ривз сыграл роль молодого хакера Нео, которому пророчат роль избранного…

Напомним, что первая часть вышла в прокат в 1999 году, вторая «Матрица: Перезагрузка» — весной 2003 года и третья «Матрица: Революция» — осенью 2003 года. По слухам, киностудия Warner Brothers решила перезапустить франшизу, однако официальных данных по этому поводу пока нет.

Источник: Планета Кино