В честь «Дня Звездных Войн» все фильмы саги Star Wars, включая последний The Rise of Skywalker, выйдут на стриминговой платформе Disney Plus





К наступающему празднику Star Wars Day, который ежегодно отмечается 4 мая, компания Disney подготовила отличный подарок всем фанатам «Звездных Войн». Начиная с этого дня поклонники фантастической вселенной смогут пересматривать все 11 вышедших на данный момент фильмов саги на стриминговом сервисе Disney Plus.

При этом речь идет не только о классических трилогиях, но и о всех новых фильмах, включая последний Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Отметим, что ранее точные сроки появления этого фильма на фирменном стриминговом сервисе не озвучивались.

The complete Skywalker Saga, all in one place. Start streaming all 9 films, including Star Wars: The Rise of Skywalker, on May the 4th, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/iBpIiwY18U — Disney+ (@disneyplus) April 27, 2020

После кинотеатрального релиза 19 декабря 2019 года финальная часть последней на данный момент трилогии появилась на цифровых платформах 13 марта 2020 года и в качестве физических копий — 31 марта 2020 года. Ожидалось, что в Disney Plus фильм выйдет только после того, как студия снимет сливки со всех остальных источников, то есть не ранее середины лета. Однако из-за ситуации с коронавирусом (и, скорее всего, не слишком высоких продаж) в Disney решили пойти на встречу фанатам.

Отметим, что кроме 11 фильмов по вселенной «Звездных Войн» 4 мая на сервисе Disney Plus также выйдет документальный сериал о съемках сериала «Мандалорец» (Disney Gallery: The Mandalorian) и финальная серия последнего седьмого сезона анимационного сериала Star Wars: The Clone Wars.

Источник: Polygon, Disney