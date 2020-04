В честь «Дня Звездных Войн» все фильмы саги Star Wars, включая последний The Rise of Skywalker, выйдут на стриминговой платформе Disney Plus

К наступающему празднику Star Wars Day, который ежегодно отмечается 4 мая, компания Disney подготовила отличный подарок всем фанатам «Звездных Войн». Начиная с этого дня поклонники фантастической вселенной смогут пересматривать все 11 вышедших на данный момент фильмов саги на стриминговом сервисе Disney Plus.

При этом речь идет не только о классических трилогиях, но и о всех новых фильмах, включая последний Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Отметим, что ранее точные сроки появления этого фильма на фирменном стриминговом сервисе не озвучивались.

The complete Skywalker Saga, all in one place. Start streaming all 9 films, including Star Wars: The Rise of Skywalker, on May the 4th, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/iBpIiwY18U

— Disney+ (@disneyplus) April 27, 2020