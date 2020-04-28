Блоги
В честь «Дня Звездных Войн» все фильмы саги Star Wars, включая последний The Rise of Skywalker, выйдут на стриминговой платформе Disney Plus

В честь «Дня Звездных Войн» все фильмы саги Star Wars, включая последний The Rise of Skywalker, выйдут на стриминговой платформе Disney Plus

В честь «Дня Звездных Войн» все фильмы саги Star Wars, включая последний The Rise of Skywalker, выйдут на стриминговой платформе Disney Plus


К наступающему празднику Star Wars Day, который ежегодно отмечается 4 мая, компания Disney подготовила отличный подарок всем фанатам «Звездных Войн». Начиная с этого дня поклонники фантастической вселенной смогут пересматривать все 11 вышедших на данный момент фильмов саги на стриминговом сервисе Disney Plus.

При этом речь идет не только о классических трилогиях, но и о всех новых фильмах, включая последний Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Отметим, что ранее точные сроки появления этого фильма на фирменном стриминговом сервисе не озвучивались.

После кинотеатрального релиза 19 декабря 2019 года финальная часть последней на данный момент трилогии появилась на цифровых платформах 13 марта 2020 года и в качестве физических копий — 31 марта 2020 года. Ожидалось, что в Disney Plus фильм выйдет только после того, как студия снимет сливки со всех остальных источников, то есть не ранее середины лета. Однако из-за ситуации с коронавирусом (и, скорее всего, не слишком высоких продаж) в Disney решили пойти на встречу фанатам.

Отметим, что кроме 11 фильмов по вселенной «Звездных Войн» 4 мая на сервисе Disney Plus также выйдет документальный сериал о съемках сериала «Мандалорец» (Disney Gallery: The Mandalorian) и финальная серия последнего седьмого сезона анимационного сериала Star Wars: The Clone Wars.

Источник: Polygon, Disney

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить