В Epic Games Store бесплатно раздают стратегический симулятор Kingdom: New Lands





Магазин Epic Games Store продолжает радовать своих пользователей бесплатными раздачами. М если раньше бесплатные игры предлагались раз в 2 недели, то в последнее время интервал сократился до одной недели. На этот раз есть возможность бесплатно получить игру Kingdom: New Lands.

Это своеобразный стратегический симулятор, действие разворачивается на двухмерном экране в формате пиксельной графики. Перед игроком стоит задача создать и развить собственное королевство, которое будет подвергаться атакам различных противников. В начале игры пользователь получает случайно сгенерированного короля или королеву с лошадью, способных лишь двигаться по экрану. C прохождением межевых знаков игрок зарабатывает золотые монеты, которые можно потратить на разные задачи: привлечение слуг, производство ресурсов, организацию улучшений.

По мере обретения инструментов и оружия король может начать создавать оборонительные укрепления и воинов. Для получения большего количества золота и ресурсов игрок вынужден изучать необжитые территории своего королевства, которые могут таить большие опасности. Ещё большей опасностью являются монстры, которые стягиваются к центру королевства каждую ночь и постепенно становятся всё сильнее. Для борьбы с этим необходимо создавать защитные сооружения и нанимать солдат, в то же время стараясь расширять владения своего королевства. В игре есть конечная цель, которую пользователь должен определить самостоятельно по ходу игры.

Предлагаемая игра Kingdom: New Lands (2016 года) является дополнением к оригинальной игре Kingdom (2015 года). В эту версию было добавлено множество нового контента и механик, постройки, животные, юниты и многое другое. Бесплатная раздача Kingdom: New Lands в Epic Games Store продлится до 13 июня. Обычная стоимость игры – 229 грн.