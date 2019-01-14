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В Epic Games Store появились региональные цены и возврат средств за игру, если игрок провел в ней менее 2 часов
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В Epic Games Store появились региональные цены и возврат средств за игру, если игрок провел в ней менее 2 часов

В Epic Games Store появились региональные цены и возврат средств за игру, если игрок провел в ней менее 2 часов

Магазин игр Epic Games Store был запущен всего чуть более месяца назад, но за это время успел раздать несколько бесплатных игр, «отобрать» у Steam релиз игры Tom Clancy’s The Division 2 и пообещать разработчикам минимальную комиссию в 12%. Теперь же сервис решил перенять у своего основного конкурента политику возврата средств.

О нововведениях в ряде твитов рассказал наш бывший коллега и руководитель издательского направления Epic Games Сергей Галенкин.

По его словам, на данный момент магазин Epic Games поддерживает 30 различных регионов, в состав которых входят 130 стран, где действуют региональные цены. Пока сервис не устанавливает локальные ценники в каждом из них, а просто конвертирует основную долларовую цену по текущему курсу.

Также была изменена политика возврата игр, так что теперь любой игрок сможет вернуть деньги, потраченные на покупку игры в Epic Games Store. Для этого достаточно, чтобы с момента покупки прошло не более 14 дней и игрок провел в игре за этот период менее 2 часов. В данный момент разработчики работают над автоматической системой, которая позволит осуществлять возврат средств буквально в пару кликов. До внедрения данной системы возврат будет осуществляться в ручном режиме сотрудниками поддержки.

Источник: Epic Games

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