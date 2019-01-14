В Epic Games Store появились региональные цены и возврат средств за игру, если игрок провел в ней менее 2 часов

Магазин игр Epic Games Store был запущен всего чуть более месяца назад, но за это время успел раздать несколько бесплатных игр, «отобрать» у Steam релиз игры Tom Clancy’s The Division 2 и пообещать разработчикам минимальную комиссию в 12%. Теперь же сервис решил перенять у своего основного конкурента политику возврата средств.

О нововведениях в ряде твитов рассказал наш бывший коллега и руководитель издательского направления Epic Games Сергей Галенкин.

Epic Games store now supports 30 different regions (130 countries in total) for regional prices. We don’t have local pricing for all the countries yet, but that’s a start. We use US Dollars for now for most of them because adding regional currencies will take time. — Sergey Galyonkin (@galyonkin) 11 января 2019 г.

We also changed our refund policy. Unlimited refunds within 14 days of purchase and under 2 hours played. The team is working on the self-service solution, but for now, you’ll have to go through player support. — Sergey Galyonkin (@galyonkin) 11 января 2019 г.

По его словам, на данный момент магазин Epic Games поддерживает 30 различных регионов, в состав которых входят 130 стран, где действуют региональные цены. Пока сервис не устанавливает локальные ценники в каждом из них, а просто конвертирует основную долларовую цену по текущему курсу.

Также была изменена политика возврата игр, так что теперь любой игрок сможет вернуть деньги, потраченные на покупку игры в Epic Games Store. Для этого достаточно, чтобы с момента покупки прошло не более 14 дней и игрок провел в игре за этот период менее 2 часов. В данный момент разработчики работают над автоматической системой, которая позволит осуществлять возврат средств буквально в пару кликов. До внедрения данной системы возврат будет осуществляться в ручном режиме сотрудниками поддержки.

Источник: Epic Games