В Epic Games Store появились региональные цены и возврат средств за игру, если игрок провел в ней менее 2 часов

Магазин игр Epic Games Store был запущен всего чуть более месяца назад, но за это время успел раздать несколько бесплатных игр, «отобрать» у Steam релиз игры Tom Clancy’s The Division 2 и пообещать разработчикам минимальную комиссию в 12%. Теперь же сервис решил перенять у своего основного конкурента политику возврата средств.

О нововведениях в ряде твитов рассказал наш бывший коллега и руководитель издательского направления Epic Games Сергей Галенкин.

Epic Games store now supports 30 different regions (130 countries in total) for regional prices. We don’t have local pricing for all the countries yet, but that’s a start.

We use US Dollars for now for most of them because adding regional currencies will take time.

— Sergey Galyonkin (@galyonkin) 11 января 2019 г.