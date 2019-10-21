В Epic Games Store стартовала «Хэллоуинская распродажа» со скидками на «ужасные игры» до 65%

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Игроки уже привыкли к тому, что магазин цифрового контента Epic Games Store еженедельно бесплатно раздает достаточно интересные игры. Теперь же в магазине объявили распродажу к Хэллоуину, в рамках которой предлагается приобрести отдельные «наводящие ужас игры» со скидкой до 65%.

Распродажа продлится до вечера 1 ноября 2019 года, так что времени подумать у потенциальных покупателей еще более чем достаточно. Список доступных в рамках акции игр можно найти по следующей ссылке, к примеру, там можно купить World War Z за 278,73 грн вместо 489,00 грн (-43%) или Control за 636,75 грн вместо 849,00 грн (-25%).

Напомним, что в декабре прошлого года компания Epic Games открыла собственный цифровой магазин Epic Games Store, в котором отдает разработчикам игр 88% дохода от их продажи, а также еженедельно дарит игрокам бесплатные игры.

Источник: Epic Games