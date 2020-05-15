В Epic Games Store стартовала «Мегараспродажа Epic 2020» со скидками на игры до 75% и бесплатным купоном на 300 грн

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После вчерашних проблем из-за наплыва желающих бесплатно получить GTA V игровой магазин Epic Games Store наконец восстановил свою работу, а значит теперь можно спокойно изучить, что еще предлагает этот магазин в рамках акции «Мегараспродажа Epic 2020».

Для начала стоит войти в учетную запись Epic Games и получить купон «Купон Мегараспродажи» на 300 грн, который будет действовать при покупке игр или дополнений по цене от 399 грн и выше. Акция продлится с 14 мая по 11 июня 2020 года.

Срок действия всех купонов Epic, полученных во время Мегараспродажи 2020, истекает 1 ноября 2020 года, так что время на выбор подходящей игры более чем достаточно. При этом после каждой покупки в период действия акции, соответствующей условиям, магазин Epic Games Store подарит геймеру еще один такой же купон.

Ну, а теперь стоит посетить раздел с играми, где можно найти игры со скидками до 75% (он доступен по следующей ссылке).

К примеру, здесь можно приобрести игру Control от Remedy Entertainment всего за 424,5 грн (скидка 50%), «Метро: Исход» за 337,5 грн (скидка 50%) или «Ведьмак 3: Дикая Охота» (Игра года) за 173,7 грн (скидка 70%).

Естественно, не забудьте о возможности бесплатно забрать GTA V — даже если вы не хотите играть в нее прямо сейчас, игра останется в вашей игровой библиотеке навсегда.

Источник: Epic Games Store