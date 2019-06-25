В Facebook не нашли доказательств вмешательства России в ситуацию с Brexit

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Руководство компании Facebook заявило, что внутреннее расследование не выявило каких-либо доказательств вмешательства РФ с помощью соцсети в ход референдума по Brexit в Великобритании. Об этом в интервью BBC Radio 4 заявил вице-президент Facebook Николас Клегг.

По словам Клегга, компания провела внутренний анализ имеющейся информации и не обнаружила «ни одной существенной попытки» со стороны внешних сил повлиять на исход голосования.

Также представитель крупнейшей соцсети мира заявил, что на данный момент есть соблазн объяснить ситуацию с Brexit «заговором», однако скептические настроения граждан Соединенного Королевства относительно членства в ЕC имеют «более глубокие корни».

Помимо этого, в ходе интервью Клегг заявил о необходимости государственного регулирования социальных сетей, в частности, указал на необходимость создания регулирующих норм касательно защиты конфиденциальных данных, а также ведения избирательных кампаний и оценки высказываний, которые разжигают ненависть.

«Создание подобных правил — не прерогатива частных компаний, какими бы большими они не были», — подчеркнул представитель Facebook.

Источник: Deutsche Welle