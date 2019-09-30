В Германии ввели в эксплуатацию первую крупную плавучую солнечную электростанцию





Немецкая компания Erdgas Südwest завершила строительство и ввела в эксплуатацию плавучую солнечную электростанцию в местечке Ренхен (земля Баден-Вюртемберг) — это первая в Германии такого рода станция, вырабатывающая энергию в промышленных масштабах. Ее проектированием занималось французское конструкторское бюро Ciel & Terre, а размещена она на поверхности карьерного озера. Об этом пишет издание Clean Technica.

Как сообщается, строительство плавучей станции началось в феврале и продолжалось до июня. Финансовая сторона проекта, включая его стоимость, не разглашается. Вместе с тем, известно, что электростанция состоит из свыше 2300 солнечных панелей, имеющих совокупную номинальную мощность 750 кВт-пик и способных вырабатывать, согласно расчетам, до 736 МВт⋅ч «зеленой» энергии в год. В будние дни эта электроэнергия идет на нужды местного предприятия по добыче песка и гравия, принадлежащего дорожному гиганту Ossola, а в выходные дни, когда предприятие закрыто, продается на энергорынке и поступает в общую энергетическую сеть региона.

Интересно, что Ciel & Terre уже имеет внушительный список реализованных проектов плавучих солнечных электростанций по всему миру и не собирается останавливаться на достигнутом. По данным компании, в настоящее время лидером по количеству подобных решений являются Нидерланды, также французские инженеры отмечают большой потенциал Португалии, Бельгии и Германии.

Напоследок отметим, что, по информации Deutsche Welle, в одном только Бадене (регион земли Баден-Вюртемберг, к которому принадлежит Ренхен) насчитывается около полутора сотен карьерных озер. Обычно эти водоемы на месте бывших карьеров закрыты для свободного доступа по соображениям безопасности, то есть купаться и отдыхать здесь нельзя. В свою очередь, для развития альтернативной энергетики необходимы обширные площади, которых уже не так много в густонаселенной Германии. Таким образом, плавучие солнечные электростанции, которые можно размещать на карьерных озерах, могут прийтись для Германии как нельзя кстати.

Источник: hightech.plus