В Хьюстоне пиццу Domino’s Pizza начали доставлять автономные электрические «робокурьеры» Nuro (такой способ постепенно вытеснит курьеров-людей)

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Спустя почти два года после анонса о сотрудничестве, автономные электрофургоны Nuro наконец начали доставлять пиццу из ресторанов Domino’s Pizza жителям Хьюстона. Партнеры отметили чрезвычайную важность бесконтактной доставки еды с помощью экологически чистых беспилотников, которые уже сейчас способны заменить курьеров-людей.

Во время заказа пиццы Domino’s Pizza жители района Woodland Heights могут выбрать способ доставки — с помощью курьера или беспилотника Nuro R2. Как только заказ выехал из ресторана, покупатель получает SMS с временем доставки и PIN-кодом, который необходимо будет ввести на тачскрине робота, чтобы грузовое отделение открылось. Во время доставки клиент может отслеживать текущее местоположение робокурьера с помощью GPS.

Автономные электрофургоны Nuro используют радары, камеры с 360-градусным обзором, термальные датчики и специализированное ПО, которое позволяет передвигаться по заданному маршруту, соблюдая правила и избегая столкновений с другими участниками движения.

Отметим, что Nuro стала первой компанией, которая получила одобрение регуляторов в США на полноценное использование своих беспилотников на дорогах общего пользования. В данный момент робокурьеры занимаются доставкой заказов из торговых сетей Walmart, Kroger, CVS и др.

Источник: TechCrunch