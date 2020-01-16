В Индии ввели обязательную регистрацию дронов массой свыше 250 граммов





Министерство гражданской авиации Индии опубликовало новые правила полетов дронов. Согласно обновленной регуляторной политике, все владельцы беспилотных летательных аппаратов массой более 250 граммов должны сами пройти регистрацию, а также зарегистрировать свои дроны. Сделать это можно онлайн на платформе Digital Sky.

Отметим, что цены на дроны постоянно снижаются, благодаря чему они пользуются растущей популярностью. Вместе с тем, беспрестанно увеличивающееся число бесконтрольно летающих беспилотников создает угрозу для авиации. По этой причине все больше стран вводят в действие правила полетов дронов, предполагающие в том числе регистрацию таких устройств для оперативного поиска их владельцев в случае ЧП.

Онлайн-регистрация гражданских операторов БПЛА и самих аппаратов действует в Индии с 2018 года, однако до сих пор она была добровольной. Весь процесс проходит в два этапа. На первом — должен зарегистрироваться сам владелец дрона, указав данные о себе. На втором — регистрируется дрон. После завершения процедуры выдаются два уникальных идентификационных номера: для оператора и для дрона, причем номер беспилотника необходимо затем нанести на термостойкую пластику, после чего закрепить ее на корпусе самого аппарата.

С 13 января 2020 года регистрация операторов и дронов в Индии стала обязательной. Все владельцы беспилотников массой свыше 250 граммов, еще не прошедшие процедуру регистрации, должны получить идентификационные номера до 31 января 2020 года. После этого срока все незарегистрированные владельцы таких дронов будут считаться нарушителями; при обнаружении им будет грозить до двух лет тюрьмы и до $14 тыс. штрафа. По данным индийских чиновников, в настоящее время на руках у местного населения находится до 60 тыс. БПЛА, подлежащих регистрации, но еще ее не прошедших.

При этом отдельно подчеркивается, что регистрация дрона не означает автоматическое получение разрешения на осуществление полетов. Согласно действующим правилам, если масса беспилотника превышает 250 граммов, каждый раз при намерении поднять аппарат в небо его владельцу необходимо предварительно запрашивать соответствующее одобрение на госплатформе Digital Sky, указывая, в частности, планируемый маршрут полета. Кроме того, регистрация не освобождает от соблюдения правил, регулирующих авиасферу: так, полеты любых дронов разрешены только в пределах прямой видимости и в дневное время суток, на высоте не более 120 метров и вне общественных пространств, а также «с неуклонным соблюдением техники безопасности и обеспечением приватности окружающих». Помимо этого, если беспилотник весит больше 250 граммов, то о планируемых полетах следует отдельно предупреждать местный полицейский департамент. Наконец, необходимо строго соблюдать зонирование и не осуществлять полеты в зонах, не указанных в выданном разрешении. Здесь уточним, что в Индии воздушное пространство разделено в общей сложности на три зоны — зеленую, желтую и красную:

запросы на полеты в зеленой зоне одобряются на Digital Sky сразу;

запросы на полеты в желтой зоне требуют дополнительного согласования с местными системами контроля воздушного трафика (в данном случае процесс рассмотрения и заверения заявок занимает некоторое время, и при определенных обстоятельствах они могут быть отклонены);

запросы на полеты в красной зоне, в которую входит воздушное пространство вблизи правительственных учреждений, военных объектов и аэропортов, отклоняются автоматически (такие заявки необходимо подавать в индивидуальном порядке руководству регулятора).

Если беспилотник пользователя весит менее 250 грамм, то запрашивать разрешения через Digital Sky не требуется — но только если речь идет о полетах в зеленой зоне. В противном случае владельцу такого БПЛА также необходимо зарегистрировать дрон и предварительно получать соответствующие одобрения.

Напоследок отметим, что в прошлом году Управление гражданской авиации Индии обнародовало дорожную карту развития беспилотной авиации в стране. Помимо прочего этот документ описывает планы постепенного ввода второй версии правил полетов дронов. Согласно задумке, она сделает возможными при условии предварительного получения отдельного разрешения полеты зарегистрированных аппаратов на высоте более 120 метров и за пределами прямой видимости оператора.

Источник: N+1