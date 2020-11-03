В Киев привезли первый бюджетный электромобиль Renault City K-ZE и предлагают его по цене $13,000





Бюджетный электрокросссовер Renault City K-ZE с весьма неплохим сочетанием цена/характеристики был представлен еще в прошлом году, но продается он пока только в Китае.

Для европейского рынка производитель приготовил другой вариант модели под именем Dacia Spring, его можно будет официально купить в большинстве стран континента (и возможно даже в Украине) в 2021 году. Однако самые нетерпеливые любители электромобилей из Украины могут приобрести Renault K-ZE уже сейчас благодаря активности одного из неофициальных импортеров китайских электромобилей.

Один из первых экземпляров Renault K-ZE заметили на столичных Позняках во время транспортировки на эвакуаторе. Стоимость этой модели в Китае стартует с отметки $8,700, при этом в Украине такой экземпляр обойдется уже в $13,000.

Напомним, что Renault City K-ZE оснащается электродвигателем с мощностью всего 33 кВт (44 л.с.) и крутящим моментом 125 Нм, который способен разогнать электрокроссовер только до 105 км/ч. Емкость батареи составляет 26,8 кВтч, однако за счет небольшой массы электромобиль потенциально способен проехать порядка 270 км по измерительному циклу NEDC.

Европейская версия Dacia Spring полностью аналогична с технической точки зрения, но получила более высокую максимальную скорость (125 км/ч) и более реалистичный запас хода (225 км по циклу WLTP). Ее розничная стоимость официально не озвучивалась, однако первую партию в 100 экземпляров продали в Венгрии по цене €17,770 / $20,970, которая с учетом местных субсидий трансформировалась в заметно более привлекательные €10,925 / $12,890.

Источник: Autogeek