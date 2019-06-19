В Китае предложили субсидировать не только электрокары, но и транспорт на водороде





Транспортная система Китая быстро переходит на электричество: продажи электромобилей растут, а правила для владельцев автомобилей на ДВС постоянно ужесточаются. У истоков этой «электрической революции» стоит бывший министр науки и техники КНР Вань Ган (на фото выше). Именно он двадцать лет назад убедил лидеров страны сделать ставку на электрификацию транспорта, чтобы снизить загрязнение воздуха и зависимость от импорта нефти.

Однако теперь Вань уверен: будущее не только за электромобилями, но и за транспортом на водороде. По мысли чиновника, задача водородных автомобилей — дополнять своих электрических «собратьев»: последние продолжат доминировать в пределах городов, в то время как междугородние автобусы и грузовики на H 2 обеспечат возможность путешествовать на большие расстояния. При этом для того, чтобы водородный транспорт начал догонять электрокары по массовости, руководству страны следует ввести субсидии на его производство и покупку — как это ранее произошло с электромобилями.

Учитывая, что ныне Вань занимает должность вице-президента консультативного органа при правительстве Китая, его мнение может вновь определить будущую политику КНР, отмечает Bloomberg. По словам чиновника, предложенные им первые шаги уже одобрены властями страны: на первых этапах инфраструктуру для водородного транспорта создадут в отдельных испытательных районах. Здесь появятся полноценные экосистемы для производства, транспортировки, хранения и заправки водородом.

Отметим, что сейчас большинство автопроизводителей, за исключением, пожалуй, Toyota, скептически относятся к водородному топливу, предпочитая вкладываться в литий-ионные аккумуляторы. Основные причины такой непопулярности — высокая стоимость водорода, проблемы с его хранением, а также отсутствие инфраструктуры. Даже в Китае на 2 млн электромобилей приходится всего 1500 водородных авто. Однако у страны достаточно возможностей, чтобы полностью изменить ситуацию, убежден Вань.

Источник: hightech.plus