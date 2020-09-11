В комедийном фильме ужасов Freaky / «Дичь» старшеклассница меняется телами с серийным убийцей [трейлер]

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Любителей молодежных фильмов ужасов с элементами комедии ждет очередной подарок в виде фильма Freaky / «Дичь». Картина является вольной интерпретацией рассказа Freaky Friday / «Чумовая пятница», в котором мать и дочь меняются телами (кстати, по этой книге снят одноименный фильм с Джейми Ли Кёртис и Линдси Лохан).

Вот только в фильме Freaky телами поменялись не родственницы, а робкая старшекласница и безжалостный серийный убийца по прозвищу Мясник.

В главных ролях снялись Кэтрин Ньютон («Большая маленькая ложь», «Покемон. Детектив Пикачу») и Винс Вон («Настоящий детектив»), которым судя по трейлеру отлично удалось изобразить обе заданных ипостаси. Чтобы придать сюжету остроты, героиня должна успеть вернуть собственное тело всего за 24 часа, иначе навсегда останется в чужом теле.

Если фильм чем-то напоминает вам дилогию Happy Death Day / «Счастливого дня смерти» (1, 2), то вы не ошиблись — сценаристом и режиссером выступил тот же Кристофер Лэндон, также работавший над франшизой Paranormal Activity. Продюсером выступил Джейсон Блюм (Halloween, The Invisible Man), производством и прокатом занимаются Blumhouse Productions и Universal Pictures соответственно.

Премьера фильма Freaky / «Дичь» назначена на пятницу 13 ноября 2020 года.

Источник: Polygon