В «королевской битве» Fortnite стартовал спецрежим, посвященный 80-летию Бэтмена

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Разработчики королевской битвы Fortnite объявили о старте очередного спецрежима, посвященного 80-летию Бэтмена — герой в костюме летучей мыши дебютировал в комиксах DC 21 сентября 1939 года.

Готэм Сити появился в Fortnite из-за области разлома, в новом районе игроки смогут почувствовать себя настоящим супергероем, примерить плащ Бэтмена и прокатиться на дельтаплане без ограничений на количество раскрытий. Также можно будет опробовать классический «Бэт-коготь» и взрывной бэтаранг.

В рамках набора «Крестоносец в Маске» можно получить различные косметические предметы, в том числе экипировки классического Бэтмена и Тёмного рыцаря из киновселенной. Тематические косметические предметы также представлены в магазине по отдельности, среди них есть экипировка заклятой подруги Бэтмена Женщины-кошки.

Новые супергеройские испытания будут доступны до 1 октября, за их выполнение игрок сможет получить награды из комплекта «Добро пожаловать в Готэм Сити», включая дельтаплан «Летучая кошка».

Напомним, что в честь «Дня Бэтмена» магазин Epic Games Store бесплатно раздает шесть игр о Бэтмене в рамках подборок Batman: Arkham Collection и Lego Batman Trilogy.

Источник: Fortnite