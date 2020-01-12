В корпоративном мессенджере Microsoft Teams появится функция «Рация»

«Рация» будет работать с помощью Wi-Fi или мобильного интернета на смартфонах и планшетах через облако. В отличие от традиционных устройств, пользователям не нужно будет беспокоиться о помехах, перехвате сигнала или ограничениях, накладываемых особенностями местности, отметили в компании. Кроме того, такая рация будет иметь «неограниченное» покрытие.

Любопытно, что похожая функция есть у Apple — в 2018 году компания из Купертино добавила «Рацию» для обмена голосовыми сообщениями между пользователями в Apple Watch. Она работает по принципу push-to-talk («нажми и говори») — так же будет работать «Рация» и в Teams.

По словам Microsoft, данную функцию найдут полезной многие компании. В первую очередь она пригодится сотрудникам, которые работают с клиентами, и линейному персоналу.