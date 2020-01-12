В корпоративном мессенджере Microsoft Teams появится функция «Рация»
Microsoft добавит в свой корпоративный мессенджер Teams функцию «Рация» (Walkie Talkie), рассказали в компании. Ее тестовая версия станет доступна для пользователей в первой половине 2020 года.
«Рация» будет работать с помощью Wi-Fi или мобильного интернета на смартфонах и планшетах через облако. В отличие от традиционных устройств, пользователям не нужно будет беспокоиться о помехах, перехвате сигнала или ограничениях, накладываемых особенностями местности, отметили в компании. Кроме того, такая рация будет иметь «неограниченное» покрытие.
Любопытно, что похожая функция есть у Apple — в 2018 году компания из Купертино добавила «Рацию» для обмена голосовыми сообщениями между пользователями в Apple Watch. Она работает по принципу push-to-talk («нажми и говори») — так же будет работать «Рация» и в Teams.
По словам Microsoft, данную функцию найдут полезной многие компании. В первую очередь она пригодится сотрудникам, которые работают с клиентами, и линейному персоналу.
«Функция «Рация» [в Teams] позволит уменьшить число гаджетов, которые сотрудники должны носить с собой, и расходы на их обслуживание», — подчеркнули в Microsoft.
Источник: VC
- Microsoft запустила Teams в 2017 году. В ноябре 2019 года аудитория корпоративного мессенджера превысила 20 млн активных пользователей в день. Это больше чем у конкурирующего с Teams Slack — в октябре 2019 разработчики последнего заявляли, что их сервисом ежедневно пользуются 12 млн человек.