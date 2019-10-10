В лонг-лист иностранных претендентов на «Оскар-2020» вошли картины из 93 стран. Среди них — украинские фильмы «Домой» и «Окрашенный птенец»

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На этой неделе американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала полный список фильмов, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В список попали картины из 93 стран. Среди них — драма «Домой» / Evge, выдвинутая Украиной.

Коротко напомним о чем рассказывает лента украинского режиссера Наримана Алиева. Главный герой картины – Мустафа (Ахтем Сеитаблаев). Потеряв старшего сына в результате боевых действий на востоке Украины, он принимает решение похоронить его на Родине – в Крыму. Вместе с младшим сыном он отправляется в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.

Также в лонг-лист вошел «Окрашенный птенец» / The Painted Bird Вацлава Маргоуль — это фильм совместного производства Украины, Чехии, Словакии и Польши. «Окрашенный птенец» выдвинут на премию Чехией.

Американская киноакадемия отбирает претендентов на «Оскар» за фильм на иностранном языке в несколько этапов. Следующим этапом станет формирование итогового шорт-листа (его опубликуют 16 декабря), после чего из короткого списка отберут пять номинантов на премию, из числа которых члены Киноакадемии и будут выбирать победителя в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Источник: The Oscars