В лонг-лист иностранных претендентов на «Оскар-2020» вошли картины из 93 стран. Среди них — украинские фильмы «Домой» и «Окрашенный птенец»
На этой неделе американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала полный список фильмов, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В список попали картины из 93 стран. Среди них — драма «Домой» / Evge, выдвинутая Украиной.
Коротко напомним о чем рассказывает лента украинского режиссера Наримана Алиева. Главный герой картины – Мустафа (Ахтем Сеитаблаев). Потеряв старшего сына в результате боевых действий на востоке Украины, он принимает решение похоронить его на Родине – в Крыму. Вместе с младшим сыном он отправляется в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.
Также в лонг-лист вошел «Окрашенный птенец» / The Painted Bird Вацлава Маргоуль — это фильм совместного производства Украины, Чехии, Словакии и Польши. «Окрашенный птенец» выдвинут на премию Чехией.
Американская киноакадемия отбирает претендентов на «Оскар» за фильм на иностранном языке в несколько этапов. Следующим этапом станет формирование итогового шорт-листа (его опубликуют 16 декабря), после чего из короткого списка отберут пять номинантов на премию, из числа которых члены Киноакадемии и будут выбирать победителя в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Источник: The Oscars
- В прошлом году Украина выдвинула на «Оскар» фильм «Донбасс» Сергея Лозницы, который вошел в лонг-лист «Оскара», но вот пробиться в шорт-лист премии картина не сумела. Приз за лучший иностранный фильм в итоге получил фильм Roma / «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, сам Альфонсо за свою работу получил еще две награды как лучший режиссер и лучший оператор.
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- Номинанты на 92-ю премию «Оскар-2020» будут объявлены 13 января 2020 года, награды победителям вручат 6 февраля 2020 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес).