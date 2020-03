В мессенджере WhatsApp появился официальный чат-бот ВОЗ, посредством которого можно получить достоверную информацию о Covid-19

Мессенджер WhatsApp совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) запустил чат-бота с актуальной и достоверной информацией о пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, говорится в сообщении ВОЗ.

To receive updates on #COVID19 from WHO add this number— +41 79 893 18 92 to your contacts and send a @WhatsApp message. You’ll automatically be registered to receive updates and also have an option to ask for more information as shown below. pic.twitter.com/WXaGd88AGf

Доступ к чат-боту можно получить по ссылке, которая сразу откроет диалог с ним в WhatsApp, либо добавив принадлежащий ВОЗ номер +41 79 893 18 92 в список контактов и открыв искомый диалог самостоятельно. Чтобы активировать беседу, нужно отправить в чат любое сообщение. После этого в беседе появится меню чат-бота.

It’s an honor to work with @WHO to provide this simple service to get the latest information directly from the experts right on WhatsApp. Tap the link below to get started. Share these tips and de-bunked rumors with your friends and family 🙏 https://t.co/WWhbKccdAB pic.twitter.com/EYCuAliCk2

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) March 20, 2020