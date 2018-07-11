В Minecraft вышло второе обновление Update Aquatic, которое привнесло в игру новых подводных жителей

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Разработчики «песочницы» Minecraft выпустили вторую фазу обновления Update Aquatic для ПК на Windows 10, VR-устройств, смартфонов и планшетов, а также консолей Xbox One и Nintendo Switch. Обладатели Java-версии игры получат это обновление немного позже.

Как понятно из названия, игроки получили возможность дышать под водой и исследовать подводную флору и фауну. В частности, последнее обновление принесло девять новых подводных существ, включая морских черепах и зомби-утопленников, а общее количество доступных растений уже превышает 3000 типов.

Также в Minecraft Update Aquatic появились новые виды оружия (например, трезубец) и процедурно-генерируемые локации для исследований, включая места кораблекрушений. Ко всему прочему разработчики улучшили графику, обновили физику воды и внесли еще целый ряд изменений, полный список которых можно изучить на официальном сайте игры.

Напомним, что недавно в Украине завершился первый чемпионат по образовательной версии Minecraft, в котором участвовали 280 школьников со всех уголков страны. Первенство удалось одержать команде «STEM PEOPLE» из города Городище Черкасской области.

Источник: Polygon