В Netflix для Android появилась функция Screen Lock для предотвращения нежелательных действий из-за случайных нажатий





Онлайн-кинотеатр Netflix обновил мобильное приложение, добавив ему одну весьма полезную и долгожданную функцию. Ее название — Screen Lock — говорит само за себя. Да, это «предохранитель» от случайных нажатий.

Соответствущая кнопка активации функции Screen Lock находится в правой нижней части интерфейса приложения рядом с обычными кнопками Episodes и Audio & Subtitles и Next Episode. После ее нажатия все остальные кнопки временно исчезнут, что исключит саму возможность случайно включить следующий эпизод, паузу или перемотать вперед/назад. Чтобы вернуть привычные кнопки контроля, придется дважды коснуться экрана: первое нажатие вызовет «Unlock Controls», а второе — снимет блокировку.

Есть у Screen Lock и некоторые недостатки. Например, она не блокирует привычные жесты смахивания на Android (смахивание влево или вправо, чтобы вернуться назад, а снизу вверх для перехода на домашний экран).

Как сообщает 9to5Google, обновление было развернуто на стороне сервера для Android, поэтому оно должно быть доступно большинству, если не всем пользователям. Однако не совсем ясно, будет ли она также доступна на iOS.

Источник: 9to5google