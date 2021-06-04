В новой версии Fortnite разработчики улучшили графику и подняли рекомендуемые системные требования к ПК
Компания Epic Games анонсировала появление улучшенной графики в онлайн-шутере Fortnite и соответствующим образом подняла требования к конфигурации ПК игроков. Изменения станут доступны с приходом седьмого сезона второй главы (версия 17.00) уже 8 июня текущего года.
Выбрав эпический вариант настроек качества игрок получит усовершенствованные эффекты бури и облаков, улучшенную симуляцию дыма и жидкостей, а также измененную постобработку для эффекта bloom и бликов и повышенное качество теней.
Ввиду этих улучшений возрастут и системные требования для оптимальной производительности на эпических настройках. Эпические настройки из версий, предшествующих версии 17.00, станут высокими, отчего производительность игры с высокими настройками может измениться в зависимости от текущей конфигурации системы. Низкие и средние настройки, как и альфа-версия режима рендеринга «производительность», с выходом версии 17.00 останутся теми же.
Системные требования для эпического варианта настроек качества
- Nvidia GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT или аналогичная видеокарта
- Видеопамять: 4 ГБ или больше
- Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x или аналог
- ОЗУ: 16 ГБ или больше
- Твердотельный накопитель NVMe
- 64-разрядная ОС Windows 10
Рекомендуемая конфигурация системы
- Nvidia GTX 960, AMD R9 280 или аналогичная видеокарта с поддержкой DX11
- Видеопамять: 2 ГБ
- Core i5-7300U 3,5 ГГц
- ОЗУ: 8 ГБ
- 64-разрядная ОС Windows 10
Минимальные системные требования
- Intel HD 4000 (ПК); Intel Iris Pro 5200
- Core i3-3225 3,3 ГГц
- ОЗУ: 4 ГБ
- 64-разрядная ОС Windows 7/8/10
Независимо от графических изменений, с выходом версии 17.00 рекомендуемой видеокартой станет Nvidia GTX 960, AMD R9 280 или аналогичная видеокарта с поддержкой DX11. Минимальные системные требования останутся прежними.
Источник: Epic Games