В PS Store почався грандіозний літній розпродаж — зі знижками на Demon’s Souls, Disco Elysium, Returnal та збірник Mass Effect
21 липня в магазині PS Store почався грандіозний літній розпродаж, на якому понад 1000 ігор для PS4 та PS5 пропонуються зі знижками до 78%.
Судячи з сайту, знижки на деякі ігри закінчуються трохи раніше — 5 серпня, тоді як більшість залишаться на знижках до 19 серпня. Також Sony планує 5 серпня дещо розширити новими тайтлами перелік, які беруть участь в акції.
З повним списком ігор, які отримали знижки цього разу, можна ознайомитися на окремій сторінці в PS Store. За традицією відібрали деякі найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції.
Підбірка ігор зі знижками з літнього розпродажу в PS Store
- ARK: Survival Evolved — 569,40 гривень (40%) або 313,17 гривень з підпискою PS Plus
- Assassin’s Creed Odyssey — 417,78 гривень (78%)
- Assassin’s Creed Origins — 417,78 гривень (78%)
- Call of Duty: Black Ops Cold War — 999,50 гривень (50%)
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time — 1199,40 гривень (40%)
- Dark Souls: Remastered — 299,75 гривень (75%)
- Demon’s Souls — 1 724,25 гривень (25%)
- DIRT 5 PS4 & PS5 — 599,70 гривень (70%)
- Disco Elysium – The Final Cut — 839,40 гривень (40%)
- It Takes Two — 1049,25 гривень (25%)
- Red Dead Redemption 2 — 696,59 гривень (59%)
- Returnal — 1724,25 гривень (25%)
- Spider-Man Miles Morales — 1274,25 гривень (25%)
- Mass Effect Legendary Edition — 1715,22 гривень (22%)
- Metro Exodus — 419,65 гривень (65%) або 299,75 гривень з підпискою PS Plus