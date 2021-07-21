В PS Store почався грандіозний літній розпродаж — зі знижками на Demon’s Souls, Disco Elysium, Returnal та збірник Mass Effect





21 липня в магазині PS Store почався грандіозний літній розпродаж, на якому понад 1000 ігор для PS4 та PS5 пропонуються зі знижками до 78%.

Судячи з сайту, знижки на деякі ігри закінчуються трохи раніше — 5 серпня, тоді як більшість залишаться на знижках до 19 серпня. Також Sony планує 5 серпня дещо розширити новими тайтлами перелік, які беруть участь в акції.

З повним списком ігор, які отримали знижки цього разу, можна ознайомитися на окремій сторінці в PS Store. За традицією відібрали деякі найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції.

Підбірка ігор зі знижками з літнього розпродажу в PS Store