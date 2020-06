В пятницу в Fortnite пройдет «Ночь кино», во время которой прямо в игре можно будет посмотреть фильмы Кристофера Нолана («Начало», «Бэтмен: Начало» или «Престиж»)

Онлайн-шутер Fortnite неоднократно использовался в качестве виртуального концертного зала, где проходили концерты (Marshmello, Трэвис Скотт) и показывали трейлеры и эксклюзивные сцены фильмов («Тенет», Star Wars), однако теперь игра выходит на новый уровень. Во время карантина, когда обычные кинотеатры закрыты и собраться дружной компанией на просмотр фильма очень непросто, Epic Games решили устроить в Fortnite кинопоказ полнометражных фильмов Кристофера Нолана.

В зависимости от региона игроки смогут увидеть «Начало» / Inception (2010), «Бэтмен: Начало» / Batman Begins (2005) или «Престиж» / The Prestige (2006).

Get ready for Movie Nite at Party Royale 🍿

This Friday, June 26, grab some popcorn and catch one of three full-length Christopher Nolan feature films depending on your region!

