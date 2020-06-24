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В пятницу в Fortnite пройдет «Ночь кино», во время которой прямо в игре можно будет посмотреть фильмы Кристофера Нолана («Начало», «Бэтмен: Начало» или «Престиж»)

В пятницу в Fortnite пройдет «Ночь кино», во время которой прямо в игре можно будет посмотреть фильмы Кристофера Нолана («Начало», «Бэтмен: Начало» или «Престиж»)

В пятницу в Fortnite пройдет «Ночь кино», во время которой прямо в игре можно будет посмотреть фильмы Кристофера Нолана («Начало», «Бэтмен: Начало» или «Престиж»)


Онлайн-шутер Fortnite неоднократно использовался в качестве виртуального концертного зала, где проходили концерты (Marshmello, Трэвис Скотт) и показывали трейлеры и эксклюзивные сцены фильмов («Тенет», Star Wars), однако теперь игра выходит на новый уровень. Во время карантина, когда обычные кинотеатры закрыты и собраться дружной компанией на просмотр фильма очень непросто, Epic Games решили устроить в Fortnite кинопоказ полнометражных фильмов Кристофера Нолана.

В зависимости от региона игроки смогут увидеть «Начало» / Inception (2010), «Бэтмен: Начало» / Batman Begins (2005) или «Престиж» / The Prestige (2006).

«Получить права на показ фильма в разных странах сразу на нескольких языках — очень непростая задача. Мы очень хотели, чтобы эту пробную ночь кино посетило как можно больше зрителей.

Однако выбор фильма зависит от страны, в которой вы находитесь, и, к сожалению, нам не удалось сделать это мероприятие доступным для всех.

Мы считаем, что возможность смотреть кино вместе с друзьями и семьёй на «Королевской вечеринке» — это здорово, и сделаем всё возможное, чтобы следующая ночь кино стала доступной для большего числа участников» — отметили в Epic Games.

Также создатели Fortnite напомнили, что как и в настоящем кинотеатре, съёмка экрана или прямая трансляция фильмов строго запрещена. Прямая трансляция события или видеозапись показываемых фильмов будут пресекаться в соответствии с законом о защите авторских прав в цифровую эпоху и другими законами о борьбе с пиратством.

Отметим, что показ фильмов Нолана является промокампанией грядущей премьеры «Тенета», которая состоится 31 июля 2020 года.

Источник: Engadget

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