В пятницу в Fortnite пройдет «Ночь кино», во время которой прямо в игре можно будет посмотреть фильмы Кристофера Нолана («Начало», «Бэтмен: Начало» или «Престиж»)

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Онлайн-шутер Fortnite неоднократно использовался в качестве виртуального концертного зала, где проходили концерты (Marshmello, Трэвис Скотт) и показывали трейлеры и эксклюзивные сцены фильмов («Тенет», Star Wars), однако теперь игра выходит на новый уровень. Во время карантина, когда обычные кинотеатры закрыты и собраться дружной компанией на просмотр фильма очень непросто, Epic Games решили устроить в Fortnite кинопоказ полнометражных фильмов Кристофера Нолана.

В зависимости от региона игроки смогут увидеть «Начало» / Inception (2010), «Бэтмен: Начало» / Batman Begins (2005) или «Престиж» / The Prestige (2006).

Get ready for Movie Nite at Party Royale 🍿 This Friday, June 26, grab some popcorn and catch one of three full-length Christopher Nolan feature films depending on your region! Check out showtimes and what’s playing in your country here: https://t.co/ke3bN7WYuP pic.twitter.com/4Md15S9qI2 — Fortnite (@FortniteGame) June 24, 2020

«Получить права на показ фильма в разных странах сразу на нескольких языках — очень непростая задача. Мы очень хотели, чтобы эту пробную ночь кино посетило как можно больше зрителей. Однако выбор фильма зависит от страны, в которой вы находитесь, и, к сожалению, нам не удалось сделать это мероприятие доступным для всех. Мы считаем, что возможность смотреть кино вместе с друзьями и семьёй на «Королевской вечеринке» — это здорово, и сделаем всё возможное, чтобы следующая ночь кино стала доступной для большего числа участников» — отметили в Epic Games.

Также создатели Fortnite напомнили, что как и в настоящем кинотеатре, съёмка экрана или прямая трансляция фильмов строго запрещена. Прямая трансляция события или видеозапись показываемых фильмов будут пресекаться в соответствии с законом о защите авторских прав в цифровую эпоху и другими законами о борьбе с пиратством.

Отметим, что показ фильмов Нолана является промокампанией грядущей премьеры «Тенета», которая состоится 31 июля 2020 года.

Источник: Engadget