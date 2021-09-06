В сеть попал новый тизер-трейлер мультсериала Arcane по игровой вселенной League of Legends
Еще весной текущего года стриминговый сервис Netflix объявил, что анимационный сериал Arcane по вселенной League of Legends выйдет уже осенью текущего года. Точной даты релиза, как и полноценного трейлера все еще нет, однако в китайский социальных сетях появился новый тизер-трейлер, проливающий немного больше света на сюжет нового проекта.
Ранее было известно, что действие будет происходить в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне, а его основой станет становление двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, которые разведет их по разные стороны баррикад. В новом ролике в очередной раз подтвердили, что речь пойдет о сестрах Джинкс и Вай.
Напомним, что мультсериал Arcane был впервые анонсирован еще в 2019 году, тогда создатели планировали выпустить его в 2020 году, однако пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на сроки выхода проекта.
Ранее Riot Games начала нанимать руководителей подразделений сериалов и фильмов, планируя запустить собственную телекиновселенную League of Legends Cinematic Universe.
Источник: LoL Weibo