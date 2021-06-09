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В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]

В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]

В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]

Накануне старта продаж японский сайт Game Watch опубликовал реальные фото контроллеров DualSense в цветах Cosmic Red и Midnight Black для PS5 со всех сторон и в разных ракурсах. Живые снимки позволяют нормально рассмотреть новые цветовые оформления, чтобы не покупать устройства фактически вслепую.

DualSense в цвете Midnight Black («Черная полночь»)

В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]

В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]

DualSense в цвете Cosmic Red «Космический красный»

В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]

В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]Сравнение белого, черного и красного DualSense

В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]

В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]

В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]

Сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox

В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox] В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]

Оба геймпада официально начнут продаваться в Украине с 18 июня. Цена черной версии DualSense не отличается от белой — она составляет 2 099 гривен. Красная модель контроллера дороже на 200 гривен — ее уже можно предзаказать за 2299 гривен.

Sony DualSense White (9399902)
Геймпады, джойстики, рули на
от 1 680 грн
Предложений: 50
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Sony DualSense Black
Геймпады, джойстики, рули на
от 2 099 грн
Предложений: 3
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