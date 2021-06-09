В сети появились реальные фото контроллеров DualSense в красном и черном цветах [+ сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox]

Накануне старта продаж японский сайт Game Watch опубликовал реальные фото контроллеров DualSense в цветах Cosmic Red и Midnight Black для PS5 со всех сторон и в разных ракурсах. Живые снимки позволяют нормально рассмотреть новые цветовые оформления, чтобы не покупать устройства фактически вслепую.

DualSense в цвете Midnight Black («Черная полночь»)

DualSense в цвете Cosmic Red «Космический красный»

Сравнение белого, черного и красного DualSense

Сравнение с DualShock 4 и геймпадом Xbox

Оба геймпада официально начнут продаваться в Украине с 18 июня. Цена черной версии DualSense не отличается от белой — она составляет 2 099 гривен. Красная модель контроллера дороже на 200 гривен — ее уже можно предзаказать за 2299 гривен.