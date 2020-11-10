В следующем году McDonald’s добавит в меню блюда на растительной основе McPlant

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s расширит меню блюдами на растительной основе в рамках линейки McPlant и начнет их продажи на нескольких рынках в 2021 году, сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

С введением растительного мяса, которое становится все популярнее, McDonald’s выступает в роли догоняющего. Конкурирующая сеть Burger King еще в апреле 2019 года заключила партнерство с Impossible Foods, начав продажи бургеров Impossible Whopper с котлетой на растительной основе.

В 2019 году сеть McDonald’s несколько месяцев в рамках эксперимента продавала бургеры P.L.Т. с котлетой от Beyond Meat в Канаде по цене 6,49 канадских долларов (около 140 грн). Собственно, именно Beyond Meat, являющаяся крупнейшим мировым производителем заменителей мяса на растительной основе (к слову, она прошлом году вышла на украинский рынок), помогла разработать растительную котлету для вегетарианского меню McPlant.

Как отмечает BBC, около 70% общего объема продаж McDonald’s приходится на самые популярные блюда — «Биг Мак», «McNuggets» и картошку фри. И едва ли это изменится в ближайшем будущем, но вегетарианские блюда определенно должны помочь сети привлечь новых клиентов и увеличить продажи.

Помимо бургеров с котлетой на растительной основе, в меню McPlant войдут также альтернативы куриных наггетсов и сэндвичей для завтрака.

В McDonald’s не уточнили, какие именно страны первыми получат блюда на растительной основе McPlant и когда это произойдет.