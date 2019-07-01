В США начали разрешать полеты БПЛА над людьми, но только при условии наличия парашютной системы аварийного приземления

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Федеральное управление гражданской авиации США начало выдавать разрешения на полеты дронов над людьми. Как пишет Aviation Week, разрешения выдаются только на полеты мультикоптеров, оснащенных парашютной системой аварийного приземления.

Отметим, что в настоящее время в США действуют правила полетов дронов в общем воздушном пространстве, которые, помимо прочего, запрещают полеты БПЛА над людьми, а также в ночное время и за пределами прямой видимости оператора. При этом правила допускают такие полеты, если оператор получит специальное разрешение.

Правила, запрещающие полеты над людьми, корректировке подвергнуты не были, однако Управление гражданской авиации сделало нормальной практикой выдачу разрешений на полеты аппаратов с «одобренной парашютной системой спасения».

На данный момент получить «одобрение» регулятора удалось лишь решению от израильской компании ParaZero, разработавшей систему безопасности под названием SafeAir, устанавливаемую на БПЛА DJI Mavic 2 и DJI Phantom.

Как сообщается, парашютная система SafeAir оснащена датчиками, измеряющими основные параметры полета дрона. В случае, если система обнаруживает аномалии в параметрах полета, например, резкое изменение высоты, она отключает питание электромотора беспилотника и выпускает парашют, на котором аппарат приземляется. Во время снижения на парашюте система подает звуковой сигнал.

Интересно, что, чтобы получить одобрение, израильским инженерам необходимо было, среди прочего, осуществить свыше 45 тестовых полетов с различными сценариями отказа двигателей и электроники под наблюдением независимой третьей стороны.

На конец июня разрешение на полеты оборудованных системой SafeAir дронов над людьми уже получили Департамент транспорта Северной Дакоты, а также компания Alaska Aerial Media, которая специализируется на аэросъемке, картографировании и инспектировании различных объектов, киностудия Beverly Hill Aerials и строительное предприятие Hensel Phelps.

Источник: N+1