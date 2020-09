В Steam запустили игровую подписку EA Play, ее стоимость составляет 129 грн в месяц или 799 грн в год

Как и было обещано ранее, компания Electronic Arts запустила игровую подписку EA Play в цифровом магазине Steam. В рамках данной подписки игроки получают доступ к библиотеке игр от EA, скидку подписчика в размере 10% на цифровые покупки и другие преимущества. Стоимость подписки составит 129 грн в месяц или 799 грн в год, в последнем случае можно сэкономить 48% суммы.

В частности, подписчики EA Play получат возможность загрузить и попробовать некоторое время поиграть в новые игры EA до их официального выпуска. И так как речь идет о полноценной игре, а не о демоверсии, прогресс сохранится, а значит игрок сможет продолжить с того места, на котором остановился, если решит купить игру.

Список доступных в рамках подписки игр доступен по следующей ссылке, в этот перечень входят игры серий Battlefield, The Sims, Need for Speed, Plants vs Zombies, Star Wars Battlefront, а также Unravel, Fe, Sea of Solitude и др.

Напомним, что ранее компания Electronic Arts официально переименовала свои игровые подписки — начиная с 18 августа 2020 года подписки EA Access и Origin Access называются EA Play, а Origin Access Premier получила название EA Play Pro.

Источник: Steam