В Twitter вновь стала доступной хронологическая лента
Пользователи Twitter отныне могут просматривать ленту твитов как раньше — в хронологическом порядке, от новых к старым. Для этого достаточно убрать соответствующую галочку в настройках.
По мнению администрации социальной сети микроблогов, алгоритмическая лента хороша тем, что показывает одновременно самые последние и лучшие твиты, которые могут быть интересны пользователю. Однако алгоритм не всегда правильно понимает этот баланс, признали в компании, «услышав отклики пользователей», поэтому было принято решение вернуть хронологическую ленту, сделав ее доступной опционально.
Как сообщается, чтобы включить хронологический порядок в ленте, нужно зайти в настройки и снять галочку «Показывать лучшие твиты». Вместе с отключением алгоритмической ленты сервис перестанет показывать подборку «вы могли пропустить» и другие рекомендации.
В ближайшее время компания планирует добавить возможность быстрого переключения между двумя вариантами новостной ленты.
Напоследок отметим, что Twitter представил алгоритмическую ленту в 2016 году.
Источник: tjournal