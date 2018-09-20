В Twitter вновь стала доступной хронологическая лента

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Пользователи Twitter отныне могут просматривать ленту твитов как раньше — в хронологическом порядке, от новых к старым. Для этого достаточно убрать соответствующую галочку в настройках.

По мнению администрации социальной сети микроблогов, алгоритмическая лента хороша тем, что показывает одновременно самые последние и лучшие твиты, которые могут быть интересны пользователю. Однако алгоритм не всегда правильно понимает этот баланс, признали в компании, «услышав отклики пользователей», поэтому было принято решение вернуть хронологическую ленту, сделав ее доступной опционально.

Как сообщается, чтобы включить хронологический порядок в ленте, нужно зайти в настройки и снять галочку «Показывать лучшие твиты». Вместе с отключением алгоритмической ленты сервис перестанет показывать подборку «вы могли пропустить» и другие рекомендации.

В ближайшее время компания планирует добавить возможность быстрого переключения между двумя вариантами новостной ленты.

Напоследок отметим, что Twitter представил алгоритмическую ленту в 2016 году.

Источник: tjournal