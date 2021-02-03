В українських кінотеатрах стартує марафон екранізацій Толкіна — щотижня виходитиме одна з частин трилогій «Хоббіт» та «Володар перснів»





Починаючи з 4 лютого в українських кінотеатрах стартує марафон екранізацій культових книжок Д.Р.Р. Толкіна. Першим глядачі побачать фільми «Хоббіт: Несподівана Подорож» та «Володар перснів: Братство персня», а далі щотижня виходитиме наступна частина кожної з трилогій.

Стрічки трилогії «Хоббіт» вийдуть на екрани у дубляжі у форматі 2D, «Володар перснів» – мовою оригіналу та у форматі ІМАХ.

Нагадаємо, що перший фільм серії, «Володар перснів: Братство персня», вийшов у кінотеатральний прокат у 2001 році. У центрі сюжету сором’язливий хоббіт Фродо Беґґінс, що успадковує простий золотий перстень. Він знає, що прикраса має силу, але навіть не здогадується, що це секрет виживання – або поневолення – усього світу. Тож тепер Фродо повинен стати героєм, якого не бачив світ! Саме тому у супроводі чарівника, ельфа, гнома, двох чоловіків і трьох вірних друзів-хоббітів він вирушає у небезпечну подорож, щоб врятувати землю і людей, яких він любить.

Режисером усіх шести стрічок виступив Пітер Джексон, а головні ролі виконали Елайджа Вуд, Іен Маккелен, Шон Естін, Віґґо Мортенсен, Орландо Блум, Джон Ріс-Девіс, Еванджелін Ліллі, Річард Армітедж, Люк Еванс, Мартін Фріман та інші.

Джерело: Kinomania