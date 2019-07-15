В Великобритании Alexa будет давать проверенные медицинские советы от специалистов службы здравоохранения страны





Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) заключила партнерство с Amazon, в рамках которого компания Джеффа Безоса добавит в свой голосовой помощник Alexa ответы на вопросы пользователей о здоровье, предоставленные ведомством, пишет The Verge.

Отметим, что раньше голосовой помощник просто пересказывал самые популярные ответы, найденные в сети. Теперь же, если попросить Alexa, например, перечислить симптомы гриппа или методы лечения мигрени, цифровой ассистент будет ссылаться на «научно-подтвержденную информацию», одобренную NHS, опубликованную на сайте службы.

Правительство надеется, что данная мера позволит пользователям получать достоверные сведения о здоровье, не обращаясь лишний раз к врачу, благодаря чему удастся несколько разгрузить медицинские учреждения. Кроме того, функцию найдут полезной старики и инвалиды, в частности, инвалиды по зрению, которым трудно искать информацию в интернете, утверждает Мэттью Хэнкок, министр здравоохранения страны.

Впрочем, не все настроены так же оптимистично. Так, специалисты британского Королевского колледжа врачей общей практики (Royal College of General Practitioners) предложили провести независимое исследование безопасности опубликованных советов. Кроме того, они выразили опасение, что ответы Alexa могут убедить пользователей в несерьезности заболевания, из-за чего те откажутся от визита к врачу, который может быть необходим.

Впрочем, справедливости ради здесь отметим, что на сайте NHS указывается, в каких случаях болезнь можно попробовать «переждать», самостоятельно приняв те или иные меры, а в каких — следует обратиться за помощью. Например, в случае гриппа в ведомстве пишут, что больному вовсе не обязательно сразу бежать к врачу, достаточно принять парацетамол, взять больничный на неделю и пить много воды; в то же время, если больной старше 65 лет или страдает хроническими заболеваниями, ему нужно обратиться за консультацией, а если больному стало трудно дышать или же у него появился кашель с кровью, то без скорой или срочного посещения доктора здесь не обойтись.

Будет ли информация от NHS добавлена на устройства с Alexa за пределами Великобритании, неизвестно.

Источник: hightech.plus