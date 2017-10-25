В Windows 10 Fall Creators Update внедрена опция защиты компьютера от вирусов-вымогателей

Оказывается, осеннее обновление Windows 10, помимо всего прочего, также привнесло функцию защиты от вирусов-вымогателей, которую Microsoft не стала афишировать непосредственно во время презентации обновления.

Теперь компания выпустила пост в блоге, где разработчики описали новые опции безопасности, главная из которых — контролированный доступ к папкам. После включения утилита в режиме реального времени следит за файлами и при обнаружении угрозы — например, при неавторизированной попытке перезаписать файлы или установить новую программу — закрывает доступ к папкам для постороннего ПО.

Отметим, что по умолчанию опция для борьбы с вымогателями взаимодействует только со стандартными папками, такими как «Документы», «Изображения» и «Видео», однако пользователь может добавить местá для сканирования вручную. Для этого ему необходимо посетить центр безопасности защитника Windows.

«Эта и другие технологии безопасности из Fall Creators Update будут защищать ваш ПК в режиме реального времени от действий неавторизированных приложений, а также вирусов-вымогателей, например, Cerber, Locky, Spora, WannaCry и Petya. Условно говоря, защитник Windows поместит все ваши данные в сейф, ключ от которого будет только у вас», — заявили в Microsoft.

Как сообщают журналисты TechRadar, независимые эксперты уже протестировали новые функции безопасности при помощи вируса-вымогателя Locky — и защитник Windows успешно отбил атаку.

Напоследок отметим, что разработчики также упомянули, что новая версия системы была протестирована на большем количестве устройств, чтобы обеспечить максимальную совместимость ПО. Кроме этого, им удалось на четверть уменьшить размер файлов обновления.

Источники: techradar.com, 4PDA