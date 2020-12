В январе подписчикам PS Plus дадут Shadow of the Tomb Raider, Maneater и Greedfall

Sony объявила январскую подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus, которая оказалась достаточно видной. В нее вошли небезызвестная Shadow of the Tomb Raider (третья часть перезапущенной истории Лары Крофт), Maneater (помесь симулятора акулы-людоеда и экшен-RPG) и Greedfall (ролевой экшен с необычным сеттингом фэнтезийной версии эпохи географических открытий и покорения Нового света).

Maneater (PS5 version), Shadow of the Tomb Raider, and Greedfall are your PlayStation Plus games for January. Full details: https://t.co/Qp0muBc8WM pic.twitter.com/JRmoEbrBtF — PlayStation (@PlayStation) December 30, 2020

Maneater будет доступна только в версии для PS5, тогда как остальные две будут раздаваться и на PS4, а также будут доступны по обратной совместимости на PS5. Забрать игры в свою коллекцию можно будет с 5 января 2021 года до 1 февраля 2021-го.

До 4 января подписчики PS Plus еще могут бесплатно забрать Just Cause 4, Rocket Arena и Worms Rumble. Все три игры доступны на PS4 и по обратной совместимости на PS5.