Ватикан выпустил «умные» четки eRosary с функциональностью фитнес-браслета за $110. Для активации нужно перекреститься

Официальный Ватикан представил электронные четки eRosary. Необычное устройство, подключаемое по Bluetooth к мобильному приложению-спутнику Click to Pray, призвано, прежде всего, привлечь к католической вере «технически подкованную» молодежь, пишет Engadget.

Электронные четки весят 22,7 грамма и состоят из десяти черных агатовых и гематитовых бусин, а также влагозащищенного по стандарту IP67 смарт-креста, в котором находятся различные электронные компоненты, в частности, акселерометр и аккумулятор.

Чтобы активировать eRosary и сопутствующее мобильное приложение, необходимо с помощью инновационных четок перекреститься. После активации ПО пользователь может выбрать стандартную молитву-розарий, молитву для размышления или тематическую. Во время молитвы смарт-четки отслеживают прогресс молитвы и отмечают в приложении каждый выполненный этап. Если пользователя отвлекли, он сможет возобновить молитву с того места, где она была прервана. Помимо этого, приложение содержит различный персонализированный религиозный контент, помогающий, в числе прочего, настроиться на молитвенный лад, а также аудиозаписи и тексты молитв для обучения.

Любопытно, что между молитвами носимые на руке смарт-четки могут выполнять роль не только декоративного, но и полноценного фитнес- браслета: устройство, как утверждается, способно отслеживать количество сделанных шагов, пройденных километров, сожженных калорий и другие параметры. По мере сбора эти данные передаются и агрегируются в мобильном приложении.

ПО Click to Pray доступно на iOS и Android. Стоят электронные четки €99/$110.

Источник: Engadget