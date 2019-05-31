Венские чиновники заменят светофорные кнопки видеокамерами





С конца следующего года некоторые пешеходные светофоры Вены лишатся привычных кнопок. Их заменят умные камеры, распознающие приближение пешехода и автоматически запрашивающие переключение светофора.

Как сообщается, технология была разработана инженерами Грацского технического университета по заказу городской администрации столицы Австрии. Решение представляет собой устанавливаемую на светофоры автономную систему, способную при помощи камер следить за участком улицы вблизи перехода. Когда пешеход входит в рабочую область, алгоритмы анализируют траекторию его движения и за секунду определяют, намерен ли он перейти улицу, рассказывает New Atlas.

Если система видит, что кто-то подходит к переходу (а не, скажем, идет мимо), то автоматически делает запрос на зеленый свет. При этом как только свет включается, он горит достаточно долго, чтобы все пешеходы, обнаруженные камерой, включая тех, кто подошел к переходу уже после переключения светофора, могли безопасно пересечь улицу. Если же пешеход подошел к переходу, а затем пошел дальше, запрос на зеленый свет будет отменен. Кроме того, если все пешеходы покинули переход, а другие люди к нему пока не подошли, разрешающий сигнал для пешеходов выключится раньше.

Интересно, что все расчеты, согласно проектной документации, производятся на месте (вычислительные мощности размещаются непосредственно в светофорном коробе), а изображение с камер не записывается и не передается куда бы то ни было.

По словам разработчиков, система отличается надежностью и может работать круглые сутки даже в суровых погодных условиях и при перепадах напряжения. Кроме того, ей не страшны хулиганы, привыкшие нажимать кнопки запроса разрешающего сигнала для пешеходов просто так.

Предполагается, что применение «умных» камер будет экономить пешеходам три-четыре секунды ожидания по сравнению с переходом, оборудованным кнопкой. Останутся в выигрыше и автомобилисты: во-первых, им больше не придется дожидаться, пока контроллер с таймером переключит светофор, даже если все пешеходы уже перешли улицу, во-вторых, так как за одну светофорную итерацию будет успевать переходить большее число пешеходов, количество переключений светофоров в целом уменьшится. Также камеры повысят безопасность на дорогах, поскольку позволят добегающим до перехода пешеходам перейти дорогу на разрешающий сигнал, а не перебегать ее уже на красный свет.

Напоследок отметим, что на первом этапе власти Вены намерены заменить видеокамерами лишь часть из 200 имеющихся в городе светофорных кнопок. Вместе с тем, если нововведение оправдает себя, будет принято решение о его повсеместном развертывании.

Источник: hightech.plus

