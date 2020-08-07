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Вертикальная короткометражка «Каскадер» Дэмьена Шазелла, снятая полностью на iPhone 11 Pro

Вертикальная короткометражка «Каскадер» Дэмьена Шазелла, снятая полностью на iPhone 11 Pro

Вертикальная короткометражка «Каскадер» Дэмьена Шазелла, снятая полностью на iPhone 11 Pro


Режиссер фильмов «Одержимость», «Ла-Ла Ленд» и «Человек на Луне» Дэмьен Шазелл создал для Apple девятиминутный короткометражный фильм под названием The Stunt Double («Каскадер»). Картина, полностью снятая на iPhone 11 Pro в рамках рекламной кампании Shot on iPhone («снято на iPhone»), а также пятиминутный ролик с закулисными кадрами, появились на днях на YouTube-канале компании.

Apple развивает рекламную кампанию Shot on iPhone («снято на iPhone») с 2015 года.

Свежая работа оскароносного режиссера далеко не первая в своем роде. В 2007 году Зак Снайдер («300 спартанцев», «Хранители», «Лига справедливости») выпустил четырехминутную короткометражку «Снег, Пар, Железо» (Snow Steam Iron), тоже снятую на iPhone. Правда, не в вертикальном формате.

«Каскадер» Шазелла — краткий экскурс историей кино, переосмысленной вертикалью.

«Посмотрите, как переосмыслены классические жанры от боевиков и до немых фильмов, от шпионских фильмов и до вестернов, модернизируя магию кино, которую мы знаем и любим».

из описания в YouTube.

Источник: YouTube-канал Apple

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