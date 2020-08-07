Вертикальная короткометражка «Каскадер» Дэмьена Шазелла, снятая полностью на iPhone 11 Pro
Режиссер фильмов «Одержимость», «Ла-Ла Ленд» и «Человек на Луне» Дэмьен Шазелл создал для Apple девятиминутный короткометражный фильм под названием The Stunt Double («Каскадер»). Картина, полностью снятая на iPhone 11 Pro в рамках рекламной кампании Shot on iPhone («снято на iPhone»), а также пятиминутный ролик с закулисными кадрами, появились на днях на YouTube-канале компании.
Apple развивает рекламную кампанию Shot on iPhone («снято на iPhone») с 2015 года.
Свежая работа оскароносного режиссера далеко не первая в своем роде. В 2007 году Зак Снайдер («300 спартанцев», «Хранители», «Лига справедливости») выпустил четырехминутную короткометражку «Снег, Пар, Железо» (Snow Steam Iron), тоже снятую на iPhone. Правда, не в вертикальном формате.
«Каскадер» Шазелла — краткий экскурс историей кино, переосмысленной вертикалью.
«Посмотрите, как переосмыслены классические жанры от боевиков и до немых фильмов, от шпионских фильмов и до вестернов, модернизируя магию кино, которую мы знаем и любим».
из описания в YouTube.
Источник: YouTube-канал Apple