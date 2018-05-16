Видео дня: Электрокроссовер Tesla Model X буксирует авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner весом более 100 тонн

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Этой зимой мы показывали вам видео, в котором электрокроссовер Tesla Model X вытаскивает огромный дизельный тягач из снежного плена. Теперь этой же модели поручили еще более сложную задачу — отбуксировать пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Qantas Airways.

Авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner представляет собой удлиненную версию базовой модели, вмещающую до 290 пассажиров. Вес этого самолета без топлива составляет порядка 126 тонн (по другим данным — 110 тонн или 244 тыс. фунтов). В роли тягача выступил кроссовер Tesla Model X в полноприводной версии P100D с двумя двигателями суммарной мощностью 774 л.с., крутящим моментом 967 Нм (9500 Нм на колесах) и батареей на 100 кВтч.

Отметим, что официально этот электромобиль способен буксировать прицеп с весом 2,3 тонны (5,000 фунтов), что не помешало ему отбуксировать в 50 раз более тяжелый груз на расстояние 300 метров. Рекорд был зафиксирован в аэропорте Мельбурна (Австралия), где Qantas Airways решила таким образом продемонстрировать свежекупленный авиалайнер.

Напомним, что два года назад та же авиакомпания устроила гонки между электромобилем Tesla Model S P90D и авиалайнером Boeing 737:

Источник: InsideEV’s