Видео дня: Time-lapse рандеву МКС и Crew Dragon-2

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Таймлапс-видео сближения корабля Crew Dragon с МКС опубликовал французский астронавт Тома Песке на своей странице в Twitter.

Ролик наглядно показывает, как в процессе сближения со станцией корабль деликатно и неспешно корректирует свою траекторию полета с помощью двигателей RCS. На видео это выглядит очень плавно и просто, но оба они движутся со скоростью 28 164 км/ч («примерно в 25 раз выше скорости звука или примерно в 10 раз быстрее выпущенной из винтовки пули»), при этом кораблю нужно попасть в относительно узкий слот — диаметр стыковочного узла примерно соответствует диаметру люка. Иными словами, это весьма сложная с технологической точки зрения задача.

Корабль Crew Dragon миссии Crew-2 с четырьмя астронавтами стартовал 23 апреля и после 24-часового перелета успешно пристыковался к МКС. Он доставил астронавтов NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. В рамках миссии Crew-2 компания SpaceX впервые повторно использовала для отправки астронавтов на МКС капсулу корабля Crew Dragon и первую ступень ракеты Falcon 9, которые до этого уже летали в космос.

Ранее SpaceX делилась таймлапс-видео с движущейся по орбите вокруг нашей планеты МКС, к которой пристыкованы два корабля Dragon.