Видео дня: Time-lapse рандеву МКС и Crew Dragon-2

Таймлапс-видео сближения корабля Crew Dragon с МКС опубликовал французский астронавт Тома Песке на своей странице в Twitter.

I mentioned wanting a #timelapse of our @spaceX Dragon docking to the @Space_Station and the internet delivers, always! Thanks @Darkellysio 👏🙏pic.twitter.com/dfVMrdcB43

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 12, 2021