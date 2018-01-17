Видео: падение метеорита в Мичигане

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Нескольким жителям штата Мичиган с помощью домашних камер видеонаблюдения и видеорегистраторов в автомобилях удалось заснять падение метеорита неподалеку от крупнейшего города штата, Детройта. Очевидцы утверждают, что падение ярко светившегося объекта сопровождалось громким шумом и грохотом.

Национальная метеорологическая служба США на своей официальной страничке в Twitter уже подтвердила, что упавший с неба объект является метеоритом. Позднее министерство внутренней безопасности США также подтвердило эту информацию.

Национальная геологическая служба США сообщает, что метеорит упал к северо-востоку от Детройта примерно в 20:10 по местному времени, вызвав небольшое землетрясение магнитудой 2,0. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям округа Ингем подтвердило, что в службу спасения 911 поступило несколько звонков от очевидцев и через Twitter обратилась к жителям с просьбой не звонить в службу 911, поскольку в этом нет никакой нужды.

«Все указывает, что этот яркий огненный шар был обычным метеоритом», – отметили в службе.

Источник: CNN